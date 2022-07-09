Убийство экс-премьера Японии: стрелок назвал новый мотив

Убийство экс-премьера Японии: стрелок назвал новый мотив2
- 9.07.2022, 8:45
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Мать стрелявшего была вовлечена в «определенную организацию».
В пятницу, 8 июля, после покушения умер экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Правоохранителя рассказали о мотивах мужчины, дважды выстрелившего в спину чиновника.
Об этом сообщает японский телеканал NHK.
Как сообщила полиция, подозреваемый признался, что застрелил Абэ. Он пояснил, что имел обиду на определенную организацию, к которой, по его мнению, был причастен бывший премьер-министр.
Стрелок рассказал полиции, что его мать была «глубоко вовлечена» в организацию и пожертвовала много денег, что повлекло за собой серьезные проблемы для его семьи.
Жизнь и смерть Синдзо Абэ. НВ вспоминает главные достижения экс-премьера Японии, которого убил двумя выстрелами в шею бывший военный
67-летний Абэ скончался в одной из больниц.
Покушение на него было совершено утром 8 июля в городе Нара. Он получил огнестрельное ранение в правую часть шеи.
Экс-премьер-министра госпитализировали, но не смогли спасти жизнь.
Полиция задержала стрелка. По данным телеканала Nihon TV, это 41-летний бывший служащий морских сил самообороны страны Тецуя Ямагами.
Как сообщали местные СМИ и полиция, бывший военный несколько раз выстрелил в Абэ из пистолета, когда тот выступал с речью на митинге в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента. Задержанный заявил, что недоволен политикой Абэ и им самим, и потому собирался его убить.
Синдзо Абэ занимал должность премьер-министра Японии в 2006—2007 и 2012−2020 годах, он проработал дольше всего на этом посту в истории страны.