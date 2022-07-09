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Убийство экс-премьера Японии: стрелок назвал новый мотив

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  • 9.07.2022, 8:45
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Убийство экс-премьера Японии: стрелок назвал новый мотив

Мать стрелявшего была вовлечена в «определенную организацию».

В пятницу, 8 июля, после покушения умер экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Правоохранителя рассказали о мотивах мужчины, дважды выстрелившего в спину чиновника.

Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Как сообщила полиция, подозреваемый признался, что застрелил Абэ. Он пояснил, что имел обиду на определенную организацию, к которой, по его мнению, был причастен бывший премьер-министр.

Стрелок рассказал полиции, что его мать была «глубоко вовлечена» в организацию и пожертвовала много денег, что повлекло за собой серьезные проблемы для его семьи.

Жизнь и смерть Синдзо Абэ. НВ вспоминает главные достижения экс-премьера Японии, которого убил двумя выстрелами в шею бывший военный

67-летний Абэ скончался в одной из больниц.

Покушение на него было совершено утром 8 июля в городе Нара. Он получил огнестрельное ранение в правую часть шеи.

Экс-премьер-министра госпитализировали, но не смогли спасти жизнь.

Полиция задержала стрелка. По данным телеканала Nihon TV, это 41-летний бывший служащий морских сил самообороны страны Тецуя Ямагами.

Как сообщали местные СМИ и полиция, бывший военный несколько раз выстрелил в Абэ из пистолета, когда тот выступал с речью на митинге в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента. Задержанный заявил, что недоволен политикой Абэ и им самим, и потому собирался его убить.

Синдзо Абэ занимал должность премьер-министра Японии в 2006—2007 и 2012−2020 годах, он проработал дольше всего на этом посту в истории страны.

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