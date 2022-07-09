На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек 22 Артем Черников

9.07.2022, 8:51

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Факел над заводом появляется с постоянной периодичностью.

Не так давно одиозный директор ОАО «Гродно Азот» Павел Ляшенко съездил в Тульскую область России, где посетил аналогичное гродненскому предприятие ООО «Щёкиноазот». Его настолько впечатлила поездка, что, вернувшись, он немедленно решил «оптимизировать» гродненское предприятие. Уже в третьем квартале этого года заводчане могут готовиться к массовому сокращению 1500 рабочих. Это без учета того, сколько человек было уволено за прошедшие полтора года его управления.

Назначенец решил довести предприятие до краха в максимально короткие сроки. Ляшенко не равняется на немецкие, голландские или польские аналоги производства, которые с каждым годом наращивают мощность и модернизируют производства по последнему слову технологий, он выбирает худшие предприятия, которые даже без санкций не показывали эффективности. К примеру, в конце 2020 года отчеты показали, что «Щёкиноазот» заработал аж на 2 миллиарда российских рублей меньше относительно предыдущего года. Но обратил внимание Ляшенко только на количество персонала, который составляет всего лишь 3000 человек, что в два раза меньше, чем на гродненском предприятии.

Когда Ляшенко сократит 1500 человек, он автоматически запустит процесс финальной аннигиляции предприятия. Лишившись нескольких десятков опытных рабочих после забастовки, «Гродно Азот» прочувствовал на себе резкое снижение качества обслуживания оборудования. Факел над городом появлялся с постоянной периодичностью, а различные чрезвычайные происшествия шатали предприятие чуть ли не раз в месяц. А без такого количества рабочих предприятию просто не выжить. Просто физически не хватит рук и глаз, чтобы уследить за частыми поломками.

Даже без сокращений ухудшение условий труда на заводе финансово будет ощущать каждый. Уже сейчас, по результатам аттестации рабочих мест в некоторых цехах, у рабочих забрали три дня отпуска и есть большая вероятность, что заберут доплаты за вредные условия труда, а это автоматически снимает все доплаты ППС (профессиональное пенсионное страхование).

Некогда великое градообразующее предприятие «Гродно Азот» медленно, но верно уходит «под воду». Уже никто даже не заикается о строительстве азотного комплекса, о котором мечтал практически каждый директор. Никто не мечтает о новейших немецких насосах, более того, никто не знает какими запчастями чинить ранее закупленные. И тем более, никого не заботит, куда продавать продукцию. «Капитан Ляшенко» войдет в историю предприятия как директор, утопивший завод в долгах.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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