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Российские летчики начали усиленные тренировки на пяти аэродромах в Беларуси

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  • 9.07.2022, 9:00
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Российские летчики начали усиленные тренировки на пяти аэродромах в Беларуси

Отрабатываются приемы по десантированию.

В Беларуси на пяти военных аэродромах проходят учения по десантированию с привлечением российских летчиков.

Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на белорусские Telegram-каналы.

"В Беларуси наблюдается усиление авиатренировок сразу на пяти аэродромах, прибыли пилоты из РФ и начались тренировки по десантированию. [...] Стоит сказать про заметное увеличение числа тренировок на военных аэродромах в Барановичах, Мачулищах, Лиде, Лунинце и Бобруйске", – говорится в сообщении.

В частности, в Барановичах "пилоты истребителей тренируют взлеты с боевым оснащением, резкий старт и быстрый набор высоты", а также "на аэродром периодически происходит тренировочная высадка десанта с вертолета Ми-8 ВВС РБ".

"Обычно такие тренировки проходят пару раз в год, но за три недели уже превышена их годовая норма. Кроме того, в Барановичи прибыли около 20 пилотов из РФ. Они приехали в город утром 7 июля на обычном поезде "Москва – Брест". Более того, это не первое сообщение, что российские военные вновь начали приезжать в Беларусь на обычных пассажирских поездах. Наблюдается определенная корреляция приезда российских военных с увеличением числа авиатренировок", – говорится в сообщении.

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