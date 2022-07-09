У Зеленского ответили экс-генсеку НАТО, предложившему атаковать Крымский мост 12 9.07.2022, 9:10

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Будет ли нанесен удар?

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сомневается в эффективности удара противокорабельной ракетой Harpoon по Крымскому мосту для выведения его из строя. Ранее сделать это Украину призвал экс-командующий НАТО, генерал Филип Бридлав.

Об этом он сказал во время прямого эфира с Марком Фейгиным, передает УНИАН.

"Если хочется Бридлаву "пульнуть", то я уважаю это желание в нем. Каждому честному человеку хочется "пульнуть" по Крымскому мосту, а вот "пульнем" ли мы... Это реально, нет проблемы притащить его где-то там, найти в Запорожской области место, которое достает до Крымского моста и "пульнуть" с наземной установки, но... А сколько у нас тех ракет? А какие повреждения они нанесут Крымскому мосту? А не следует ли их приберечь для надводных целей? - Это большие вопросы. Пока на них нет ответа", - отметил представитель Банковой.

В то же время РСЗО HIMMARS, говорит Арестович, до моста не достреливают, если не использовать ракету с дальностью 300 км. Он не исключил, что в будущем Украине поставят данные ракеты.

"Пока не хотят. А по мере развития успеха. Кто его знает?..", - загадочно добавил он.

Ранее генерал Бридлав, который был верховным главнокомандующим союзников США в Европе с 2013 по 2016 год, заявил, что нападение на мост было бы оправдано агрессией России против Украины со всех сторон. "Керченский мост - законная цель", - подчеркнул он.

Бридлав поддержал такой удар, после того как Россия нанесла авиаудары по городу Краматорск 8 июля, в результате чего один человек погиб, 10 получили ранения.

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