Представитель Госдепа: Соучастие Лукашенко в войне стало более очевидным 1 9.07.2022, 9:16

5,674

США сосредоточены на поддержке демократических сил в Беларуси.

Соучастие Лукашенко в войне в Украине стало более очевидным для международного сообщества. Об этом сегодня на пресс-конференции в Вильнюсе рассказал первый заместитель помощника Госсекретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

Журналист «Зеркала» посетила мероприятие и задала ему несколько вопросов.

— Ведутся ли какие-то консультации или переговоры с Минском, хотя бы в какой-то сфере?

— Что касается разговора с этим человеком (Лукашенко — Прим. ред), то все, к чему эта беседа может свестись, — это обсуждение того, как это правительство, как Лукашенко и его режим способствуют военной агрессии в Украине. И поэтому любой разговор, который будет вестись с любым участником этой войны, основан на главном принципе: прекратите то, что вы делаете, прекратите пытаться взять чужую землю силой, прекратите пытаться навязать свою волю украинскому, суверенному правительству, суверенному народу силой.

Как вы знаете, прямо сейчас мы очень сосредоточены на поддержке демократических реформ в стране (Беларуси — Прим. ред). Мы делаем это не только с помощью дипломатии, но и через наши ресурсы, через деньги американских налогоплательщиков, чтобы поддерживать тех, кто имеет альтернативные взгляды. И поэтому все, что режим Лукашенко мог бы сказать нам (что должно стать отправной точкой разговора), это то, что они готовы сделать, чтобы отмежеваться от жестокой войны Путина.

— Кажется, что война в Украине отодвинула на второй план Беларусь, а Лукашенко стал меньшим из зол на фоне Путина. Это так?

— Нет. Я бы не сказал, что это правда. Если уж на то пошло, то война и соучастие Лукашенко в ней стали только более очевидными для международного сообщества. Я только что видел запуск ракет «Искандер» с белорусской территории в Украину (вероятно, имеются в виду новости о запуске ракет — Прим. ред). Это то, что мы решительно осуждаем. Но это, к сожалению, только доказывает, что Лукашенко и Путин связаны токсичными связями.

— Мы с вами понимаем, что в случае смены власти вероятен уход Беларуси от России и ее разворот на Запад, возможно, с перспективами вступления в ЕС и НАТО. И мы понимаем, что несколько лет будут очень тяжелыми экономически. Есть ли у Запада «план Маршалла» для Беларуси?

— Я думаю, что то, что мы делаем, и то, что мы пытаемся делать, — это поддерживать белорусский народ. Он продемонстрировал свою решимость освободиться от тирании. Как вы знаете, я сам лично наблюдал за выборами 2006 года, когда был в Беларуси. Тогда я видел, как милиция жестко атаковала людей, которые вышли на площадь — они требовали, чтобы их голоса были засчитаны. Это же случилось и 2020 году, но еще в больших масштабах. И это (решимость белорусов — Прим. ред) вдохновило и мотивировало все наше национальное сообщество еще больше усилить поддержку белорусскому народу. Поэтому с недавним выделением большего количества денег (мы увеличили помощь для белорусских независимых СМИ, гражданского общества и так далее) американский народ продемонстрировал нашу готовность поддерживать людей, пока они движутся от автократии к истинной демократии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».