Дела у кремлевских пигмеев идут неважно

Дела у кремлевских пигмеев идут неважно2
- Альфред Кох
- 9.07.2022, 9:20
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Поэтому власти РФ отчаянно «бомбят Воронеж».
На сто тридцать пятый день войны МО России официально объявило, что российская армия взяла паузу и наступать пока не будет.
"Ой!" - сказал я себе.
Мы уже привыкли к тому, что всякий раз когда Путин что-то обещает не делать, именно это его военными и делается. А когда обещает делать - это ими, как раз, не делается. Пусть сам Путин разбирается с исполнительской дисциплиной у себя в армии, но по мне, то так даже удобнее: становится понятно чего ждать от его войска.
Вот и теперь: Путин многозначительно и грозно пообещал что-то совершенно невообразимое от российских чудо-богатырей ("мы по-настоящему еще не начинали") и тут же МО РФ объявило паузу и"мероприятия по восполнению боевых возможностей". Получается, что с боевыми возможностями все не так радужно, как нам обещает Путин…
"Ага!" - сказал я себе.
А вот Лавров, приехав в Индонезию, и столкнувшись с бойкотом своих коллег, дал обиженного и высказался в том духе, что "...Запад хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя" и поэтому, мол, "говорить с Западом не о чем. Потому что он этими подходами не позволяет Украине перейти к мирному процессу".
"Ого!" - сказал я себе.
Лавровская картина мира (которая вряд ли сильно отличается от путинской) выглядит очень странно: в ней Украина рвется на переговоры с Россией, а коварный Запад ей не дает их начать... Это после всех "компромиссных планов" Макрона-Драги-Шольца и реакции на них Зеленского.
Эти лавровские эскпромты уже порядком надоели. Очередной "Гитлер-еврей" нежданчиком вырвался из его рта... Что поделаешь, возраст берет свое. Искрометить уже не получается…
Мой прогноз: призывы к переговорам о мире будут все чаще раздаваться из Москвы. И в этом Путин опять будет повторять своего кумира - Адольфа Алоизовича. Тот тоже все время блажил о мире и одновременно продолжал бомбить Лондон. И тоже "только лишь военные объекты".
"Ха!" - сказал я себе.
И поскольку дела у кремлевских пигмеев во внешнем мире идут неважно, они отчаянно "бомбят Воронеж": 7 лет лагерей дали муниципальному депутату Алексею Горинову за то, что он назвал войну - войной.
Я не знаю этого человека. Но мне про него много хорошего рассказывал Илья Яшин, который с ним работал в Красносельском округе. И я присоединяюсь ко всем словам поддержки, которые прозвучали сегодня в адрес Алексея. Вот вам еще одна жертва этой войны…
И когда в Украине будут в очередной раз говорить о трусости россиян и призывать их выйти на улицы чтобы выразить протест против войны, я бы им посоветовал вспомнить Алексея Горинова и задать себе вопрос: а готов ли я сам публично выразить такой проест, если расплатой за него будет 7 лет лагерей?
И, кстати, пусть теперь кто-нибудь из комментаторов, играющих в "объективность", опять заведет шарманку про то, что "это еще не 37 год". И что Путин проводит "точечные репрессии". Плюньте ему в харю: они такие же точечные, как и его же бомбардировки Украины высокоточными бомбами.
Я не знаю сколько в России таких как Горинов, Яшин, Навальный, Караз-Мурза и другие, кто сегодня сидит в тюрьме из-за несогласия с политикой Путина. Может быть один процент, а может и больше половины. Социологические опросы дают довольно-таки мрачную картину.
Оказывается, легче воевать за свою страну, чем протестовать за чужую. Впрочем, если спокойно подумать, то это, наверное, не должно быть сюрпризом... Пространство, в котором живут наши решения, нелинейно и очень затейливо устроено.
Человеку, который тридцать лет живет в свободной и демократической Украине трудно понять людей, которые двадцать лет живут при диктатуре. Вроде бы они такие же как он. А вроде бы и нет. И в этом смысле его советы им вряд ли имеют какое-то практическое значение.
И тем ценнее, что есть такие люди как Алексей Горинов, которые даже в абсолютно безнадежной атмосфере сегодняшней России находят в себе силы говорить правду и называть вещи своими именами. Что ж, героям слава!
А все равно враг будет разбит и победа будет за нами потому, что наше дело - правое.
Слава Украине!
Альфред Кох, «Фейсбук»