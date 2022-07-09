Ученые обнаружили в Испании «лицо» первого европейца 1 9.07.2022, 9:27

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Возраст находки может составлять около 1,4 млн лет.

В испанской провинции Бургос исследователи обнаружили останки лица древнейшего гоминида в Европе. Об этом сообщила газета El Independiente.

«По мнению экспертов, это часть лица человека. Возраст останков может составлять около 1,4 млн лет. Это важное открытие для понимания эволюционного происхождения человека за пределами Африки», – говорится в статье.

Фонд Атапуэрки на своей странице в Twitter назвал находку «лицом первого европейца».

Между тем время издание El País подчеркивает, что «столь веских доказательств присутствия человека на этом континенте в то время не было». Научный анализ и датировка останков займет у ученых не менее года.

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