Пионтковский: Англия, Польша и Балтийские страны готовы серьезно обсуждать участие в войне на стороне Украины 7 9.07.2022, 9:41

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В Европе может возникнуть новый оборонный альянс.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что Великобритания, Польша и Балтийские страны готовы серьезно обсуждать участие в войне на стороне Украины.

«Уже около месяца Джонсон настаивает на идее, и я знаю, что она за сценой продвигается, о новом военном союзе, и он перечисляет эти страны — Британия, Украина, Польша и государства Балтии. Казалось бы, зачем какой-то новый союз, если все эти страны в НАТО, а Украина фактически одна-единственная сражается за НАТО? Потому что кроме этих стран, в НАТО имеются те же Германия, Франция, Италия — по известным причинам не настроенные на победу Украины. Еще и Венгрия, не к вечеру она будет помянута со своим жуликом Орбаном», — рассказал Пионтковский.

Он отметил, что из-за того, что Североатлантический альянс действует по принципу консенсуса «в какой-то степени, как институция НАТО парализован».

«А для чего Джонсон предлагает новый военный союз? Военный союз — это значит воевать. И такие голоса слышатся не только в Англии. Поляки очень серьезно обсуждают вопрос противовоздушной и противоракетной обороны над западной Украиной, по крайней мере. Джонсон в момент очередного путинского ядерного шантажа говорил, что Британия готова практически ядерный зонтик над Украиной установить. В случае применения Путиным ядерного оружия в Украине Джонсон угрожал ему ответным ударом. Англия, Польша и Балтийские страны готовы серьезно обсуждать реальное участие в войне на стороне Украины», — рассказал политолог.

18 июня экс-руководитель польского Бюро нацбезопасности назвал очень вероятным нападение России на Польшу и страны Балтии.

27 мая издание Corriere Della Sera сообщило, что глава британского правительства Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый европейский альянс, который должен стать альтернативой ЕС. Журналисты выяснили, что в него могут войти также Польша, Эстония, Латвия, Литва, а позже, возможно, и Турция.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что поддерживает предложение создать такой союз.

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