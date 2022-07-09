Политическое самоубийство Путина 7 9.07.2022, 9:46

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Лавров был «пробным шариком».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в саммите глав МИД G20, чтобы оценить реакцию стран на свое присутствие, ведь через несколько месяцев в таком же формате должны собраться главы государств, в том числе и российский диктатор Владимир Путин.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Лаврова запустили, как пробный шарик, чтобы посмотреть, какая будет реакция на собрании, что об этом будут писать в мире. Ибо главное мероприятие должно состояться в ноябре. Там должны быть главы государств и правительств стран [Большой] двадцатки. <...> Теперь у Путина будет такая себе дилемма, если Россия до ноября будет оставаться той, какой она есть сегодня: ехать или нет. Я бы на его месте не повторял свой подвиг в Австралии 2014 года, когда к нему не хотели подходить и садиться рядом. Сделать это еще раз сейчас — политическое самоубийство», — убежден Огрызко.

Напомним, что в ноябре 2014 на саммите G20 в австралийском городе Брисбен Путина встретили прохладно. Например, премьер-министр Канады Стивен Харпер сказал диктатору: «Думаю, я пожму вам руку, но я должен только одно сказать вам: вам нужно убраться из Украины». Пропагандисты Кремля тогда превратили дипломатический казус Путина в Австралии в повседневную ситуацию.

Сейчас же, по мнению Огрызко, понятие российская дипломатия полностью отсутствует из-за пропаганды:

«Функции дипломатической в России сейчас не остается. Разве что где-то сидеть в каких-нибудь посольствах (но это, в основном, прикрытие для шпионов, не дипломатия) и имитировать какую-нибудь бурную деятельность. Еще один момент вспомнил: из Аргентины налажены прямые поставки кокаина по дипломатическим самолетам, которые могут возить тоннами коку в Россию. Разве что перейдут на такую работу».

Лавров заявил, что на саммите глав МИД G20 Россию называли «агрессором, оккупантом, захватчиком». Глава МИД РФ досрочно покинул саммит.

Присутствие Лаврова на встрече G20 также рассматривалось как проверка возможного участия кремлевского диктатора Владимира Путина в саммите G20 15−16 ноября, который также пройдет на Бали.

Несколько глав государств подвергли сомнению свое участие, если Путин лично посетит саммит.

На саммите G20 Лаврову устроили бойкот. Министр иностранных дел Японии Эсимас Хаяси отказался участвовать в официальном ужине глав МИД стран Большой двадцатки из-за того, что там мог присутствовать Лавров.

Кроме того, традиционную совместную фотосессию глав МИД участников G20 в этом году отменили из-за их нежелания фотографироваться с Лавровым.

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