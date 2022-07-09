«Цены – космос, санаторий наш, а лечатся россияне» 19 9.07.2022, 9:56

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Возможно ли белорусу попасть в белорусский санаторий посреди лета и сколько это стоит?

Беларусские санатории отданы на откуп гражданам России. В лучших – космические цены. Если подлечить нервы – то лучше в деревню к бабушке. А если позвоночник, то и посоветовать трудно…

Корреспондент «Белсата» изучил предложения белорусских санаториев. За неделю отдыха в июле можно отдать от 400 до 4000 рублей.

Нашу просьбу откликнуться тех, кто отдыхал в этом году в белорусских санаториях, читатели встретили в соцсетях волной иронии. Мол, не до отдыха. «Очевидно же, никто не отдыхает – денег нет, да и настроения тоже», – пишет один из комментаторов. «Отдыхают у нас или с востока люди, или из Литвы», – говорит другой читатель.

«Спрос у граждан России – огромный»

Неизвестно, как насчет Литвы, но «люди с востока» наши санатории действительно берут в оборот. Это подтверждает и наш эксперт – руководитель одной из беларусских турфирм Олег (имя изменено).

«Свободных мест на лето в санаториях практически нет. Спрос огромный у граждан России», – говорит эксперт.

По его словам, разница в ценах для белорусов и россиян совсем небольшая. Например, если белорус в санатории «Беларусочка» под Минском платит за одноместный номер 114 белорусских рублей в день, то россиянин там же за такой же номер заплатит 3563 российских рублей (почти столько же).

Основные продажи делают агрегаторы вроде Sanatorii.by, «Центркурорт» (государственный туроператор), «Алеан» (российский туроператор) и другие. Олег утверждает, что они «выкупают места тысячами».

«Цены разные: от 60-80 рублей за день с питанием в профсоюзных санаториях – до 300 рублей за день в «Альфа Радоне». Там круче, чем в Турции», – говорит Олег.

«Цены – космос»

Белоруска Елена, которая поделилась с нами впечатлениями из нынешнего отдыха в санатории «Радон», говорит, что «простым смертным белорусам все это не по карману». «Радон» – государственный санаторий в Дятловском районе Гродненской области, но это не тот самый элитный «Альфа Радон», о котором говорит эксперт (они находятся недалеко друг от друга).

«Цены – космос. Провела там 14 дней, и путевка стоила 1200 рублей. В путевку входит только пять процедур, остальное сам покупаешь. Там, например, есть волновая терапия, ударная, которая очень полезна для мышц. Но одна процедура стоит 20 долларов, а ее нужно взять 8-10 раз. Остальные тоже платные», – рассказывает Елена.

У женщины хроническая болезнь костно-мышечной системы, она состоит на учете у ревматолога, периодически проходит лечение в больнице. Но за всю жизнь ни разу не получила бесплатной путевки («На город дают одну-две, и сами знаете, кому они достаются»).

«Но я еще молодая, как-то справлюсь. А представьте себе пенсионеров, которые бы захотели попасть в тот санаторий. Наши люди возле Дятлово снимают квартиры за копейки, чтобы просто брать процедуры. Ведь на стационар попасть пенсионеру нереально.

Моя свекровь была несколько раз, но путевку мы ей покупали. Иначе – никак», – рассказывает Елена.

Она говорит, что это хороший санаторий и процедуры «реально помогают». Двухнедельный курс прошла еще в январе 2022 года. Но, чтобы «чувствовать себя человеком» и не страдать от боли, курс нужно повторять каждые полгода. Поэтому в июне белоруска купила радоновые процедуры без пребывания в санатории и ежедневно на автомобиле преодолевала 140 км, чтобы добраться туда и пройти нужные процедуры.

«300 долларов потратила на лечение, но ведь это не 2000 рублей все-таки», – объясняет наша собеседница.

«Россияне скупают там все»

По словам нашей читательницы, белорусов там действительно немного –одни граждане России.

«А кто себе может позволить такое в Беларуси? Когда я была, несколько человек из Минска только лечилась, и то директора какие-то. А так россияне – целыми семьями. Они скупают там все. Денег на процедуры не жалеют. Очень много граждан России», – говорит женщина.

Стало меньше их разве во время коронавирусной пандемии. Но в 2022-м снова скопление, утверждает Елена.

«Вот мы каждые полгода сюда приезжаем, говорят. Им нравится. Для них это дешево. Живут они здесь и месяц, и два, некоторые – все лето. Там рядом с «Радоном» еще такие домики для проживания стоят – все там они. Вот так: санаторий наш – а лечатся россияне», – говорит женщина.

«Если бы нашим старикам и больным такие ванны – то не стояли бы в аптеках за дорогими лекарствами, которые, в принципе, от костей не помогают. Но… такая система: у кого нет денег – ложись и умирай», – добавляет Елена.

Топ-8 дорогих санаториев в Беларуси

«Альфа Радон» (Дятловский район): проживание – 634 рубля (за день) в гостевом доме, 346 рублей – самый дешевый 1-комнатный «стандарт» в основном корпусе. Радоновая ванна – 25 рублей.

«Юность» (берег Минского моря): 319 рублей – двухместный номер, 229 рублей одноместный «сингл».

«Плиса» (Глубокский район): 315 рублей в день – двухкомнатный номер, 280 рублей – «сингл-стандарт».

«Приозерный» (на территории курорта «Нарочь»): 194 рубля – двухместный двухкомнатный, 160 рублей – одноместный однокомнатный (примерно такие же расценки и в нарочанских «Соснах»).

«Спутник» (на территории курорта «Нарочь»): 192 рубля – двухместный двухкомнатный, 125 рублей – одноместный однокомнатный. Консультация врача – невролога-24 рубля.

«Радон» (Дятловский район): одноместный однокомнатный – от 170 до 300 рублей.

«Веста» (Дзержинский район): 162 рубля – двухместный двухкомнатный, 190 рублей – одноместный «сингл».

«Сосновый бор» (Молодечненский район): 273 рубля – одноместный двухкомнатный, 62 рубля – одноместный однокомнатный.

Ищем санаторий на неделю

В Беларуси более полусотни санаториев различной специфики, 13 из них принадлежат «Белпрофсоюзкурорту» – унитарному предприятию Федерации профсоюзов РБ.

Проверили, возможно ли простому белорусу найти свободные места в санаториях этим летом. Выяснилось, что да, варианты есть. Цена и количество предложений колеблются в зависимости от выбранного периода и качества жилья.

Ищу свободные места на неделю отдыха с 18 до 25 июля, чтобы поправить немного нервы.

Агрегатор Sanatorii.by предлагает отдохнуть в санатории «Шинник» (Бобруйский район) за 472 рубля, в «Чеборке» (Барановичский район) – за 539 рублей, на «Золотых песках» (Гомельщина) – за 570 рублей, в профсоюзных «Чонках» – за 623 рубля, в «Энергетике» (Волковысский район) – за 644 рубля, в санатории «Поречье» на берегу озера Молочное (30 км от Гродно) – за 700 рублей. И наконец в люксовом «Альфа Радоне» – за 4043 рубля с проживанием в двухместном 1-комнатном double deluxe.

«Альфа Радон» сразу отметаю, ведь и за три месяца столько не заработаю. Между Молочным озером (в «Поречье» консультация психотерапевта стоит не очень дорого – 12 рублей) и «Золотыми песками» выбираю последний, так как чувствую слабость к таким метафорам в названии.

Пляж в санатории «Золотые пески» в Гомельской области. Фото: vetliva.ru

Санаторий располагается в Новой Гуте Гомельской области – совсем неподалеку границы с Украиной (там же располагается одноименный пограничный переход). Берег Сожа, дубравы, сосновые боры, ягоды, грибы. «Особый микроклимат для заряда здоровья и бодрости», – пишут на официальном сайте, доменное имя которого заканчивается почему-то на «рф». Позже нашелся и чисто белорусский сайт с прошлым предложением тура выходного дня «Назад в СССР». Но пусть себе – звоню.

«Золотые Пески»: у нас все имеют право отдыхать

– День добрый, хотел бы полечиться у вас неделю, с 15 июля, но есть вопрос…

– Хорошо. Но перезвоните, у нас сейчас обед.

– Хотел просто спросить, спокойно ли там у вас, ведь недалеко же граница, война…

– У нас все нормально. Ситуация такова, что спокойно все. Но, может, после обеда?..

– А не случится ли так, что я буду лечиться у вас по соседству с гражданами России?

– И что? И что граждане Российской Федерации? У нас отдыхают граждане Российской Федерации! Отдыхают, да – у нас же не белорусский санаторий. У нас все имеют право отдыхать.

– А разве не белорусский?

– Он белорусский, но не только для белорусов. Это я просто неправильно сформулировала. У нас и из Америки есть, и из Украины, и из России, и из Беларуси – и все отдыхают. Ничего такого.

– Хотелось бы с белорусами, а говорили, что у вас много россиян.

– Ну вы не найдете такого у нас санатория, чтобы одни беларусы. Везде есть разных национальностей люди. Я не скажу, что у нас россиян много, но, может, человек 20-30 есть…

«Золотые пески» рассчитаны на 520 коек. Как на такое количество, 30 граждан РФ, если верить сотруднице (верить ли – не знаю), было бы нормально. Лишь бы не военные. Но о военных мне уже ничего не ответили. Пообещал перезвонить после обеда, а потом – передумал. Нечего гоняться за «Золотыми песками», думаю. По грибы-ягоды да за «особым микроклиматом» сгоняю лучше к бабушке в деревню.

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