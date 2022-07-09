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Чем перекусить на выходных в парке Челюскинцев и сколько это стоит

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  • 9.07.2022, 10:10
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Чем перекусить на выходных в парке Челюскинцев и сколько это стоит

Журналисты изучили ценники в самом большом парке аттракционов Минска.

Прогуляться в тени деревьев, освежиться в фонтане в жаркий день или с визгом прокатиться на аттракционах вместе с детьми – один из вариантов летнего отдыха в городском парке. Сколько денег нужно взять с собой, чтобы между прогулками и развлечениями перекусить шумной компанией? Журналисты myfin.by отправились в самый большой парк аттракционов Минска – парк Челюскинцев – посмотрели цены на еду и подбили бюджет для семейного обеда.

Попкорн, сладкая вата, мороженое и кофе: цены на сладкий перекус

Кофе – первое, чем скорее всего захотят заправиться взрослые, чтобы зарядиться энергией для активного отдыха вместе с детьми. В парке Челюскинцев цены за стаканчик варьируются от 2 до 4,50 рублей. И вот вы подходите к маленькому ларьку с кофе, по привычке достаете карту или мобильный телефон, чтобы расплатиться за покупку, а продавщица разводит руками в ответ. Потому что карты здесь принимают далеко не везде.Чтобы не попадать в подобную ситуацию, отправляйтесь в парк с запасом наличных денег.

Когда с наличкой разобрались, можно угостить чем-нибудь вкусным и детишек. Сладость с охлаждающим эффектом, мороженое, обойдется от 2 до 3 рублей.

Излюбленное детское лакомство, сладкую вату, в парке можно найти почти на каждом углу по цене в 4 рубля.Стоимость попкорна зависит от размера стаканчика и варьируется от 4 до 7 рублей.

Вода, квас и кислородные коктейли: цены на освежающие напитки

Чтобы освежиться в жару, можно купить бутылочку воды или газированных напитков: от 2 до 3 рублей, неплохо возвращает к жизни и белорусский квас за 2,80 рублей. Приводим цены за 0,5 литра. Для детей можно купить 0,2 литра сока «Добрый», который обойдется в 2,30 рублей.

Также детям могут понравиться кислородные коктейли (кисло-сладкий, Алоэ Вера, сливочный шейк) от 3,50 до 5,30 рублей. В это время за 6 рублей родители могут перехватить мохито и другие коктейли со льдом.

Хот-доги, бургеры, блинчики пицца и шашлыки: цены на более питательный перекус

В маленьких парковых кафе можно быстро перекусить фаст–фудом. Цены на хот–доги – примерно 6 рублей. Шаурма обойдется от 7 до 9 рублей, а за бургеры в зависимости от начинки придется заплатить 7–8 рублей. Кукуруза в парке стоит 6 рублей.

В маленьких парковых кафе в парке Челюскинцев, где можно посидеть за столиком, продаются и блинчики. Цена на них в зависимости от начинки варьируется от 5 до 10 рублей. Если выбрать наполнение сложно, за 10 рублей можно заказать сет из блинчиков с разными начинками.

Для любителей основательного обеда с мясом, рассказываем – в парке продается шашлык. Обойдется это удовольствие в 5–6 рублей. На этой же точке продаются драники (с мясной начинкой и без). Стоят от 6 до 9,50 рублей. Если ваш ребенок не в восторге от шашлыков, можно купить для него порцию куриных наггетсов. 6 штук будут стоить примерно 6 рублей.

Чтобы разом накормить всю семью, можно купить большую пиццу. Цены варьируются от 11,50 до 15 рублей. Для тех, кто на диете, или просто не употребляет фаст-фуд, в кафе продается летний салат – 5 рублей и «Цезарь» с курицей – 9 рублей.

Итоговый бюджет: таким образом, если отправиться в парк семьей на целый день, то только на еду стоит взять с собой около 120 рублей (на четырех человек). На эту сумму можно пообедать, поужинать и перекусить попкорном или мороженым.

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