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Беларуси грозит дефолт уже на следующей неделе

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  • 9.07.2022, 10:24
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Беларуси грозит дефолт уже на следующей неделе

Агентство Fitch Ratings назвало точную дату.

Международное агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с CCC до C. Формально дефолт наступит 13 июля из-за желания Минска платить по облигациям в белорусских рублях.

Об этом сообщает Fitch.

Как отметили в агентстве, понижение рейтинга последовало за объявлением министерством финансов Беларуси 29 июня о том, что платежи по еврооблигациям в долларах США вместо этого будут переводиться в белорусских рублей на счет в Беларусбанке.

Первый платеж в местной валюте для выплаты процентов по еврооблигациям 2027 года в долларах США был произведен в рамках этого процесса 29 июня, в день объявления. Это противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах.

Если платежи по еврооблигациям 2027 года в соответствии с первоначальными условиями не будут произведены к концу льготного периода, 13 июля, Fitch будет считать это дефолтом и понизит рейтинг до RD (ограниченный дефолт) и выпуск долга на D. Рейтинг будет повышен с RD "только после того, как Беларусь нормализует свои отношения со своими международными кредиторами", - отмечается в сообщении.

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