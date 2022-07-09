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Белорусский студент в Словакии: Учил россиян произносить слово «Шчучыншчына»

  • 9.07.2022, 10:39
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Белорусский студент в Словакии: Учил россиян произносить слово «Шчучыншчына»

Белорус рассказал об учебе в университете Константина Философа в Нитре.

«Экзамены сдавать не надо, учеба бесплатная, есть предметы на русском»

В рамках спецпроекта «Обратная сторона медали» белорус, который учится в одном из университетов Словакии, рассказал о своей учебе и жизни в чужой стране.

Вот уже год Павел учится в университете Константина Философа в Нитре. В интервью «Салідарнасці» он рассказал, как устроена словацкая система образования, легко ли белорусу поступить в вуз, и сколько стоит комфортная жизнь простого студента.

«Папа ворчал, что, если бы заранее знал, что столько придется возиться с документами, никогда бы на это не пошел»

О том, что есть такой университет, Павел узнал от родителей за 4 года до поступления. К выпускному классу он уже довольно серьезно рассматривал этот вариант.

— Я интересовался историей и хотел, чтобы профиль был исторический. Оказалось, что в университете Константина Философа есть смежная специальность «преподавание русского языка, литературы и всемирной истории». Мы с родителями подумали, что в случае со Словакией русистика будет очень неплохим вариантом — легче адаптироваться в другой стране к языку, к системе образования.

Подкупало и то, что никаких экзаменов на эту специальность не требовалось. Достаточно было подать резюме и выписку с отметками за 4 года.

— Но документы нужно было собрать заранее, потому что подаются они где-то в марте-апреле. На тот момент я учился в лицее и даже еще не сдавал выпускные экзамены, — рассказывает юноша. — Дальше ты ждешь подтверждения из вуза с паролем, чтобы зарегистрироваться в системе.

Разобраться со всеми нюансами помогали родители.

— Там не все так просто и понятно. Но как-то одолели. Папа потом ворчал, что, если бы заранее знал, что столько придется возиться с документами, переводами, визами, никогда бы на это не пошел.

Впрочем, даже имея приглашение из словацкого университета, Павел параллельно сдал ЦТ и подал документы в белорусский вуз. Говорит, на всякий случай: в стране тогда шли выборы, начинались репрессии, то и дело звучали разговоры о закрытии границ и разрыве дипломатических отношений — в общем, было неспокойно.

Однако в белорусский вуз на желаемую специальность Павел смог подать документы только на платное обучение. И это при том, что сдал ЦТ довольно успешно, а общий балл после окончания лицея был 9,1.

А вот за учебу в университете Нитры платить ничего не надо было, что существенно склоняло именно в пользу зарубежного учреждения. Единственные расходы, которые пришлось понести ради поступления в Нитре, составляли переводы документов, виза и оплата будущего проживания в общежитии за месяц.

В конце лета Павел забрал документы из белорусского университета и стал ждать словацкой визы. В университете Константина Философа учебный год начинался лишь в конце сентября.

«Соседи по общаге так и не смогли вернуться из России»

Нитра, куда приехал юноша, оказалась небольшим, по белорусским меркам, городком. Население — чуть более 75 тысяч человек.

Отсидев 10 дней на карантине, как полагалось всем приезжим во время пандемии, молодой человек приступил к учебе. Однако долго ходить в университет не пришлось: через пару недель занятия перевели на «дистанционку».

— Ввели жесткий локдаун, комендантский час, каждую неделю надо был сдавать для общежития антигеновый тест за 5-6 евро, — рассказывает Павел. — Однажды мой тест оказался положительный. В итоге меня отселили из комнаты и посадили на карантин. Если покидаешь зону карантина – штраф 1700 евро. Однако тревога оказалась ложная. Следующий тест был негативный.

По словам собеседника, сессию тоже сдавали дистанционно. А с началом каникул многие разъехались по домам в свои страны.

— Оба мои соседа по комнате — русские — тоже уехали после Нового года. Однако так и не смогли вернуться. В апреле началась война и самолеты из России перестали летать. Так и застряли: один в Москве, второй — в Адыгее, – рассказывает Павел. — Правда, им разрешили учиться дистанционно. К лету уже приезжать не было смысла. Так что я пока живу в комнате один. Если бы еще сербы за стенкой ввели себя потише, вообще было б прекрасно.

Общежитие, в котором живет собеседник, обходится ему в 50 евро ежемесячно. Оно разделено на блоки, состоящие из двух комнат: трехместной и двухместной. У каждого блока собственный санузел с небольшой душевой.

В комнате Павла две односпальные кровати и одна двухэтажная (раньше предназначалась для 4 человек, но с приходом коронавируса количество людей сократили до 3-х), есть два стола и три стула. На этом, пожалуй, все. Аскетично и непритязательно.

— Вообще университет имеет три общежития. Они отличаются по ценнику. Самое дорогое — 70 евро. Там тоже комнаты на три человека, но есть полноценная ванна и большая территория — это бывший отель, — рассказывает Павел. — Самое дешевое стоит 47 евро в месяц. Оно новое, но нюанс в том, что душ и туалет один на этаже. Мое за 50 евро считается самым популярным.

«Можно выбрать предмет из кафедр другого профиля. Я выбрал украинский язык»

Система образования в Словакии, по словам героя, очень сильно отличается от белорусской.

— Ты не учишь предметы, которые тебе не нужны. Математик не учит философию, а филолог — экономику. Все предметы делятся на три категории — А, В и С, — рассказывает Павел. — А – это обязательные предметы для твоей специальности (например, для меня это русская филология, педагогика и история).

В – полуобязательные (ты должен пройти определенное количество предметов, но не играет роль, в каком году). С – необязательные (таких нужно взять 1-2 в год, остальные — по желанию). Если интересуют какие-то предметы из кафедр другого профиля, то их тоже можно взять.

Например, у меня нет в плане украинского языка, но я его выбрал, и он стал у меня как предмет категории С. К сожалению, белорусский язык тут не преподают, хотя раньше он был. Я в первый год набрал себе много предметов, чтобы потом можно было параллельно совмещать учебу с работой.

Экзамены, как и в Беларуси, сдаются два раза в год.

— Система оценок тоже буквенная — от А до Fx (незачет). Если ты получаешь незачет, то можно взять этот же предмет на следующий год и потом пересдать. А вот чтобы иметь стипендию, нужно почти по всем предметам получить А и В. Это, непросто, — говорит Павел. — Зато стипендия 300 евро! Можно питаться и самостоятельно оплачивать общежитие. Те же, кто полностью завалил сессию, если не хотят быть отчисленными, могут уходить на «медзирочник» — то есть, заплатить 700 евро и проходить снова всю программу того года.

После трех лет обучения, говорит Павел, он будет иметь степень бакалавра. Далее можно подать документы в магистратуру и отучиться еще два года. А после — в докторантуру.

— Это что-то типа нашей аспирантуры. И в моих планах закончить магистратуру и пойти дальше, — говорит герой.

«Заставил русских выучить слово «Шчучыншчына». А вот «Іўеўшчына» им так и не далась»

На вопрос, насколько тяжело дается словацкий, Павел пожимает плечами.

— В целом для белорусов и украинцев язык понятен. Можно разобрать, что говорят, даже не зная, — говорит собеседник. — А вот моим русским соседям очень сложно. Они в принципе никакие другие славянские языки не понимают. Это белорусы с украинцами могут без перевода между собой разговаривать, а с россиянами мы переходим на русский.

Павел говорит, что словацкий начал учить всего за месяц до отъезда.

— По скачанному приложению из интернета. Правда, это мало помогло. Когда приехал, знал только, как поздороваться, поблагодарить, спросить, как дела. В первое время часто, не задумываясь, отвечал на белорусском, — говорит собеседник.

Что касается учебы, то большинство предметов на специальности Павла устные. Те, что не относятся к русистике, приходится отвечать на словацком.

— Если возникали проблемы с языком, то преподаватели даже разрешали посмотреть слово в переводчике, — рассказывает студент. — Да еще латынь преподаватель разрешил сдавать по-русски, потому что знает язык.

Сейчас Павел уже может более-менее говорить и выражать свои мысли на словацком. Хотя не забывает и белорусский. Говорит, что даже учит своих украинских и российских друзей белорусским словам.

— У нас тоже есть своя «паляниця». И не одна. Заметил, что небелорусам тяжело даются такие, казалось бы, простые слова, как «гучыць» и «дзвюма». А вот слово «Шчучыншчына» заставил выучить даже своих русских соседей. Но на следующий этап они так и не перешли: «Іўеўшчына» им не далась, — смеется собеседник.

В целом, говорит Павел, отношение к белорусам в университете хорошее.

— Правда, на первом занятии по речевым упражнениям преподавательница, узнав, откуда я, вздохнула: «Ну вот, значит без дзеканья-цеканья мы и в этом году никуда», — вспоминает Павел. — Но в итоге я сдал зачет по речевым упражнениям и чтению русского языка даже лучше, чем все наши россияне.

С началом войны в Украине отношение к белорусам у словаков несколько изменилось.

— Конечно, было обидно, когда вахтер практически перестала здороваться, — говорит Павел. — С друзьями украинцами проблем нет. Они как раз все понимают. В университете в целом тоже мало что изменилось. Когда заблокировали белорусские и российские карточки и стало невозможно снять деньги со счета, университет даже выделил нам единовременную стипендию в 150 евро. Вообще я заметил, что белорусов любят везде, кроме Беларуси.

Кстати, с началом военных действий Павел волонтерит в штабе гуманитарной помощи беженцам из Украины. Ректорат университета выделил помещение для склада. Там молодой человек проводил все последние месяцы.

— Принимал вещи, продукты, сортировал, помогал пришедшим за гуманитаркой найти то, что им нужно. Однажды отвозил украинца на вокзал, — рассказывает он о своей работе. — А еще мы придумали устраивать досуг для украинских детей, чтобы немного освободить их родителей. Недавно возили на экскурсию в Братиславу, водили в зоопарк, организовывали занятия по лепке из глины. Работы много.

«Из сыров самые дешевые камамбер и дор-блю. А вот кефира совсем нет — скучаю по нему»

Павел признается, что жизнь в Словакии для обычного студента из Беларуси не сильно дешевая. Приходится экономить. Сейчас цены в связи с войной в Украине еще подросли.

— Если раньше один поход в магазин был 10 евро, то теперь 15-17. Этой еды хватает на пару дней. В основном покупаю курицу, что-то на гарнир: салатик, овощи, макароны, картошка, крупы, — рассказывает собеседник. — Кстати, молочка здесь не такая вкусная, кефира вообще нет, есть– нечто похожее, называется «ацитко», но не то. Очень скучаю по кефиру. А вот сыры хорошие. Прикольно, что самые дешевые — камамбер и дор-блю (словацкого типа). Но и они подорожали. Камамбер раньше стоил 99 центов, сейчас 1.10 евро. А сыр типа гауда в два раза дороже. Молоко 65 центов.

В целом на продукты герой тратит где-то 230 евро в месяц, плюс 50 евро уходит на общежитие.

— Пытаюсь найти какую-то подработку. Но пока безрезультатно. Летом с этим вообще непросто. Никто не хочет брать только на пару месяцев.

В этой связи и с развлечениями приходится быть скромнее в запросах.

— В клубы не хожу. Да и не люблю их. Нитру уже исходил вдоль и поперек. Красивый старинный городок. Есть замок, горы. Поскольку проезд на поездах в Словакии для студентов, которым ещё нет 26 лет, бесплатный, часто выбираюсь в соседние города: в Трнаву, Шалю, езжу в Братиславу, — рассказывает Павел. — Зимой ездили с друзьями в Вильнюс. Захотелось вспомнить времена, когда был там с родителями. А тут Ryanair продавал дешевые билеты. В одну сторону слетали за 10 евро, вернулись за 14.

А еще в качестве развлечения студенты в общежитии устраивают тематические национальные вечеринки.

— Готовим национальные блюда. Украинцы в свой день — вареники. В «словацкий» были галушки. А я, конечно, драники. Скажу вам, непростое это дело натереть на терке (комбайна-то нет) картошки на такое количество людей! — смеется белорус. — Кстати, словаки тоже помешаны на картошке. У них очень много блюд. И тоже есть блины. Но они по вкусу совсем не такие, как наши драники, они мучные с добавлением картошки.

Словакия Павлу очень нравится. Однако пока говорить о том, чтобы остаться там, он не готов.

— Вообще, я очень хочу вернуться в Беларусь. Проблема только в том, что наша родина не признает зарубежное образование. И все, что меня ждет там, — это армия и довольно туманные перспективы, — говорит герой. — Однако очень надеюсь, что к моменту окончания университета все изменится.

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