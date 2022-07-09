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Белорус Иван Жигалов после драфта НХЛ: По настоящему горд, что был выбран такой организацией

  • 9.07.2022, 10:52
Белорус Иван Жигалов после драфта НХЛ: По настоящему горд, что был выбран такой организацией

Белорусский вратарь дал первое интервью в качестве игрока «Колорадо».

Белорусский вратарь Иван Жигалов после драфта НХЛ дал первое интервью в качестве игрока "Колорадо", сообщает pressball.by.

"Я просто ждал своей очереди. По-настоящему горд, что был выбран такой организацией. Это великолепная возможность, должен доказывать. Я в восхищении. Потрясающие эмоции!" — цитирует хоккеиста клубная пресс-служба "Лавин".

Напомним, что Жигалов был выбран командой "Колорадо Эвеланш" на драфте-2022 НХЛ в седьмом раунде под общим 225 номером.

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