Байден поблагодарил ЦРУ за раскрытие планов Путина 1 9.07.2022, 10:56

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Это позволило США сплотить своих союзников по всему миру.

Президент США Джо Байден поблагодарил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) за помощь в предупреждении мира о планах президента РФ Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом он заявил во время речи, посвященной 75-летию создания ЦРУ, она опубликована на сайте Белого дома.

"Именно благодаря невероятной работе наших специалистов по разведке мы смогли предупредить мир о том, что Владимир Путин планировал в Украине. Мы видели, что он делал. Вы видели это – силы, которые он собирал, планы, которые он строил.

Разоблачение путинского сценария проделало гигантскую брешь в притворстве и дискредитировало его ложь о том, что мы делаем в Украине. Без раскрытия источников и методов, это имело решающее значение для нашей способности сплотить наших союзников и партнеров по всему миру – опять же, не преувеличение – чтобы сохранить их единство", – сказал он.

Байден также заявил, что Путин "рассчитывал на возможность разрушить НАТО и сломить нашу решимость".

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