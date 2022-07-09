Украинские пограничники с дрона обрушили на головы оккупантов «небесную кару» 1 9.07.2022, 11:12

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Сильное видео.

Каждый из видов украинских войск всеми возможными способами уничтожает захватчиков на своей земле.

Теперь похвастались пограничники. Им удалось уничтожить оккупантов благодаря дрону, сообщает Госпогранслужба Украины.

«Дрон пограничников нашел на Харьковщине позиции оккупантов и доставил им взрывные подарки», – сообщили в Госпогранслужбе.

Теперь в Россию поедет не менее 5 пакетов с остатками оккупантов.

Пограничники обещают, что Силы обороны Украины не оставят без присмотра разведанные вражеские позиции. Продолжение следует.

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