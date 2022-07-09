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Заведующего лабораторией в Центре детской онкологии арестовали на 10 суток

  • 9.07.2022, 11:19
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Заведующего лабораторией в Центре детской онкологии арестовали на 10 суток

Врач с 20-летним стажем работы находится на Окрестина.

В РНПЦ Детской онкологии и гематологии допрашивают сотрудников, задержан заведующий лабораторией генетической биотехнологии, кандидат биологических наук Александр Мелешко. Об этом сообщают правозащитный центр «Весна» и «Свободный профсоюз Беларуси».

По информации «Весны», Александра Мелешко арестовали на 10 суток, сейчас он находится в изоляторе на Окрестина. У Мелешко — 20-летний стаж работы, ранее он входил в состав руководящего органа первичной организации «Свободный профсоюз Беларуси» в этом же РНПЦ.

В «Свободном профсоюзе» также заявляют, что сотрудников РНПЦ допрашивают прямо в его стенах.

Вчера также появлялась информация о задержании сотрудницы РНПЦ Юлии Жаранковой. Она — детский гематолог и иммунолог с 12-летним опытом, председатель одной из первичек «Свободного профсоюза».

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