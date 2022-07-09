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На Шри-Ланке протестующие взяли штурмом резиденцию президента

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  • 9.07.2022, 11:28
На Шри-Ланке протестующие взяли штурмом резиденцию президента

Люди прорвались через полицейские баррикады и вошли в здание.

Протестующие в столице Шри-Ланки Коломбо прорвались через полицейские баррикады, чтобы добраться до входа в резиденцию президента Шри-Ланки Готабхаи Раджапаксы, и вошли в помещение, сообщает портал Adaderana.

По данным портала, полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Джанадхипати Мавата, где расположена резиденция.

В апреле 2022 года Шри-Ланка столкнулась с экономическим кризисом, который эксперты оценивают как самый тяжелый в истории страны. В стране наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшей в связи с дефицитом туристов на фоне пандемии, в связи с чем страна лишилась возможности оплачивать закупки топлива.

Впоследствии в Шри-Ланке начались массовые протесты, в результате чего власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение и объявили упреждающий дефолт.

Внешний долг страны достиг $51 млрд, из которых $700 млн приходятся на долг государственной нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation.

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