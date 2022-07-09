Какие дачи под Минском можно купить по цене отпуска в Турции 9.07.2022, 11:39

Есть даже предложения за 1650 долларов.

«Отдых в Турции для семьи с двумя детьми в неплохом отеле сейчас обойдется в 3−4 тысячи евро. Получается, что за два таких отпуска можно купить под Минском недорогую дачу», — таким мнением с Realt поделился замдиректора агентства «Авангард Недвижимость» Александр Лазарев. Журналисты пошли еще дальше и посмотрели, что можно купить за те деньги, которые потратите на один отпуск — выбрали дома не дальше 70 километров от МКАД и не дороже 4 с половиной тысяч долларов. Конечно, чаще всего они без удобств и требующие ремонта, но сколько историй преображения таких домиков мы вам рассказывали!

Деревня Ручей, Осиповичский район, 70 км от МКАД

Дом находится в Могилевском направлении, в шаговой доступности от Бобруйской трассы. Рядом есть магазины и постоянно приезжает автолавка.

Дом находится в живописном месте на участке в 10 соток. Рядом лес и река. Стены бревенчатые, полы крепкие дощатые, кровля — шифер. Печное отопление. Вода из колодца. В доме 50 квадратных метров. Продавец предупреждает, что нужен ремонт.

Стоимость — 3500 долларов (торг уместен).

Деревня Равнополье, Пуховичский район, 35 км от МКАД

Дача находится в садовом товариществе «Надежда-Проект». Пуховичское направление, 3 километра от Руденска, 1,5 км от железнодорожной станции «Равнополье». В трех с половиной километрах озеро Узляны.

Площадь двухэтажного щитового садового домика 1991 года постройки 44,4 квадратных метра. В доме 4 комнаты. На первом этаже кухня, веранда и две жилые комнаты, на втором — еще две комнаты. Входная и межкомнатные двери деревянные, окна деревянные, пол — доска, внутренняя отделка — вагонка, обои. Крыша — шифер. Отопления нет, свет есть, водоснабжение — сезонное на участке, туалет на улице.

На участке в 6 соток есть летний душ, туалет и сарай.

Стоимость — 4200 долларов.

Деревня Ялча, Червенский район, 40 км от МКАД

Дом находится в Могилевском направлении. Рядом — лес, в 500 метрах два озера.

Дом находится на прямоугольном участке в 18 соток. На участке высажены плодовые деревья и кусты. Крыша — шифер, стены — дерево. В доме есть электричество, рабочая русская печка, санузел на улице. Продавец говорит, что дом нуждается в ремонте и предполагает, что подойдет для круглогодичного проживания.

Стоимость — 3500 долларов.

Деревня Бояры, Молодечненский район, 45 км от МКАД

Дача в садовом товариществе «Дружба в Боярах», в одном километре от деревни Бояры.

Сборно-щитовой домик 1975 года постройки общей площадью 33 квадратных метра. В доме три комнаты и веранда, есть подвал. Вода сезонная, санузел на улице, газ привозной. Участок в 3,8 сотки не обработан, огорожен сеткой. На участке посажены деревья и кустарники.

Стоимость — 1650 долларов.

Деревня Узляны, Пуховичский район, 43 км от МКАД

Дача в садовом товариществе «Инструментальшик-1», в семи километрах от Руденска, в километре от деревни Узляны.

Небольшой щитовой дом 1990 года постройки, в нем две комнаты. На участке есть еще один садовый дом 2015 года постройки с душевой, но без отопления, сарай, теплица. Свет и вода — сезонные, санузел на улице, отопление — камин. Участок — почти четыре сотки — крайний, обработанный, ухоженный, огорожен забором из сетки, растут деревья и кустарники.

Стоимость — 3 000 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».