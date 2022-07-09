Лунатик с синдромом коротышки 3 Телеграм-канал Сynic

9.07.2022, 11:58

2,204

План Путина с треском провалился.

Лаврова отправили на G20 подготовленным "к дипломатическому бою". Источники сообщают, что в первые часы встречи Лавров отвечал заготовленными фразами - грубовато, но с примесью "хулиганского" юмора.

Но затем Лаврова удалось сломать.

Начало все рушиться почти с самого порога. Сначала Лаврова избегали - с ним не хотели фотографироваться.

Лавров попытался ответить достаточно в хамоватой манере: "А я и никого не просил, чтоб со мной фотографировался".

Затем был ужин, который бойкотировали представители G7.

Вообще данный жест кажется достаточно обыденным, однако в дипломатической среде отказ от ужина с представителем дипломатии является признаком развязанной непримиримой войны - путь к "миру" невозможен.

Большая семерка перечеркнула Россию. И языком дипломатии это публично продемонстрировала.

Впрочем, даже прямой отказ от переговоров чаще считается меньшей грубостью, чем отказ поужинать рядом/за одним столом.

И Лавров об этом должен знать - каким бы он ни был сейчас, он прошел достаточно мощную дипломатическую школу.

Собственно "звоночков" обиды было предостаточно. МИД вообще заявил, что "Лавров даже не заметил, что представители G7 отсутствовали".

Лавров это не заметил настолько, что это пришлось публиковать практически одновременно с появившейся информацией, что "Большая Семерка" отказалась от трапезы.

Но это еще не все - с момента появления Лаврова в рамках G20 он не услышал ни одной комплиментарной реплики от кого-нибудь серьезного. Оккупанты, "фашисты" (Лавров об этом забывает упомянуть в своем обиженном спиче "Я ухожу"), захватчики, террористы, военные преступники...

Как только Лаврова и всю российскую элиту в открытую не обзывали в рамках саммита...

Дипломаты демонстративно разворачивались, расходились по сторонам, занимались посторонними делами, лишь бы не поздороваться с Лавровым. И это делалось демонстративно и с явным пренебрежением.

Еще на него смотрели "брезгливо как на жабу в бородавках".

Лавров произнес свою речь, затем быстро смылся, чтобы не слышать ответные реплики других дипломатов. Ему хватило сполна...

Тогда было принято решение в максимально быстром темпе закончить все переговоры тет-а-тет, после чего спешно уехать.

Лаврова достаточно хладнокровно и бесцеремонно сломали, проявив во всех возможных вариациях дипломатическое издевательство.

Это была открытая травля, которую Лавров не смог вынести. Он проиграл войну с собственной психологией, потеряв самообладание и самоконтроль.

МИД теперь всеми силами пытается доказать, что "изоляция России" провалилась. Оно вещает, что "бойкот не удался", причем вещает истошно в течение всего дня, пытаясь доказать (а собственно кому?), что все "прошло по плану".

Затем вообще опубликовали информацию, что Лавров именно несколько личных встреч и собирался провести, а затем уехать.

Наверное поэтому вчера Путин нервно рассказывал о том, как он готов к переговорам, а Запад их не желает.

Лавров приехал на саммит, чтобы найти ниточки контактов с "сильными мира сего" (G7), чтобы "продать" им путинский вариант урегулирования конфликта через подобие "Минск-3".

Кремль ожидал, что Запад (особенно Европа) окажется готовой к закрытому диалогу по Украине и дальнейшему "сливанию Киева".

План Москвы с треском провалился. Лаврову не только не удалось никому втюхать "окончательное решение украинского вопроса"; с ним вообще никто не стал разговаривать из тех, ради кого на встречу он собственно и прибыл.

Москве нужен был контакт с Вашингтоном, Лондоном, Берлином и Парижем по Украине. Все остальное Москве было безразлично.

И G7 знала об этом, поэтому изначально полностью отгородилась от российской дипломатии, перечеркнув возможность "решить войну переговорами".

"Исход войны будет диктоваться Украиной на поле боя". Точка. Мэсседж Лаврову передали даже слишком грубо. Позиция непоколебима для главных стран Запада.

А с оккупантами, фашистами, нацистами и лошадиными версиями Риббентропа Запад общаться не собирается.

Эх, Путин так грозился приехать. Столько вкусных эпитетов в свою сторону пропустил "лунатик с синдромом коротышки".

Телеграм-канал Сynic

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».