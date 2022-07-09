закрыть
9 июля 2022, суббота, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Известный астролог назвала причину и дату смерти Дмитрия Медведева

  • 9.07.2022, 12:25
Известный астролог назвала причину и дату смерти Дмитрия Медведева

У политика в жизни происходит "мрачный период".

Известный астропсихолог Валентина Виттрок предвидела ближайшее будущее для пешки Кремля Дмитрия Медведева, который в последнее время стал все чаще появляться на публике. Валентина утверждает - ждет его не очень приятный исход.

"Нельзя исключать и вероятность суицида, о первой попытке которого недавно сообщали СМИ. Если верить им, в тот раз зампред российского Совбеза на почве злоупотребления спиртными напитками написал массу прощальных предсмертных записок и собирался по доброй воле уйти из жизни, но его вовремя остановили. Тем не менее, если исходить из гороскопа Медведева, подобную попытку он может повторить, и на этот раз – более удачно. Об этом говорит прохождение по дому смерти Медведева Южного лунного узла и напряженный аспект Урана к Марсу из знака Тельца, находящийся там же", - передает ТСН слова Валентины Виттрок.

Эксперт утверждает, что напряженный аспект в доме смерти в натальной карте Медведева предвидится уже совсем скоро - 29 июля 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»