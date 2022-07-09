Оккупанты изменили тактику: генерал раскрыл планы РФ насчет Донецкой области 1 9.07.2022, 12:36

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Враг боится снова понести огромные потери, как при штурме Северодонецка.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко сказал, что РФ планирует захватить Донецкую область так, как почти была захвачена Луганщина.

Противники меняют тактику, но не стратегию, рассказал эксперт в интервью Obozrevatel.

"...Они планируют захватить Донецкую область так, как почти захватили Луганскую, то есть выполнить задачи, сформулированные Путиным (президент РФ Владимир Путин - Ред.) на параде 9 мая", - отметил эксперт.

По его словам, во время наступления на Лисичанск враги использовали не такую тактику, как во время атаки на Северодонецк.

"...Они не стали в лоб заходить в город, а попытались обойти его с северо-востока и с юго-запада, чтобы сделать "котел" - оперативный охват. Чтобы не оказаться в "котле", наши Вооруженные силы были вынуждены выйти из Лисичанска...", - добавил генерал.

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