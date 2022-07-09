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Подготовка к наступлению из Беларуси: стало известно о «щитах» на севере Украины

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  • 9.07.2022, 12:44
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Подготовка к наступлению из Беларуси: стало известно о «щитах» на севере Украины

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев обсудил тактические планы на этом направлении.

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев осмотрел позиции украинских войск на севере, а также проверил подготовку к возможному наступлению из Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ.

Наев отметил, что оборонительные рубежи должны стать непроходимым "щитом" для противника, чтобы не повторилось наступление. Во время встречи с защитниками границы он также обсудил тактические планы.

"В настоящее время ситуация полностью контролируется воинскими частями ВСУ, подразделениями Государственной пограничной службы, подразделениями других военных формирований и правоохранительных органов. Ежедневно наши защитники выполняют комплекс мероприятий по улучшению инженерного оборудования оборонительных позиций", - отметил генерал-лейтенант.

Как укрепляют северную границу Украины?

Наев заверил, что сейчас идет минирование опасных направлений и обустройство инженерных заграждений.

В то же время он отметил, что работа продолжается в штабах и органах военного управления. Опытные боевые генералы разрабатывают стратегию обороны, а командиры на местах руководят личным составом.

"Эта работа свидетельствует добросовестное и правильное отношение к ситуации всех военнослужащих. Все это дает нам уверенность в том, что оборона будет устойчивой и непроходимой для противника", - добавил Наев.

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