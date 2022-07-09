Путин обречен 8 9.07.2022, 12:50

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Чтобы увидеть это, не надо даже быть военным.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной заявил, что российские власти обречены и от отчаяния действуют как террористы.

«Страшно то, что они обречены. Сейчас это видно каждому, не надо быть военным экспертом, чтобы это увидеть. Они уже в отчаянии и просто действуют как террористы. Они же усилили бомбардировки, обстрелы городов, инфраструктуры, жилых кварталов. Сейчас у них осталось одно — причинить как можно больше страданий украинскому народу, убить как можно больше людей, разрушить как можно больше инфраструктуру», — заявил он.

Политолог добавил, что остановить РФ может только победа украинской армии, «поэтому, при всей благодарности Западу и его новой ужесточенной позиции, наш лозунг остается все тем же: больше, больше, больше нового современного оружия, быстрее, быстрее, быстрее».

4 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию государством-террористом и заявил, что своей агрессией и уничтожением школ, больниц и домов Россия хочет доказать, что ей якобы подвластна не просто территория, а жизнь как таковая.

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