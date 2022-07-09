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Сел и поехал: какие иномарки можно купить в Беларуси по цене до $1 тысячи

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  • 9.07.2022, 13:01
  • 4,424
Сел и поехал: какие иномарки можно купить в Беларуси по цене до $1 тысячи

Ситуация на рынке подержанных авто значительно изменилась.

C началом войны в Украине беларусские автодилеры отмечают резкий рост цен на новые автомобили. Это привело к сокращению предложения и на рынке подержанных машин. «Флагшток» посмотрел, какие б/у иномарки в рабочем состоянии сегодня можно купить в Гомеле на сумму до тысячи долларов.

От автомобилей за столь скромную сумму, как правило, многого ждать не приходится. Однако, как показал мониторинг автомобилей выставленных на продажу за последний месяц, в наличии есть и хорошо зарекомендовавшие себя «рабочие лошадки» в состоянии «сел и поехал». При выборе авто мы исходили не только из наличия детального описания, но и «имиджа» марки. В итоге в данной ценовой категории в списке оказались только «европейцы».

Audi 100 С3 1987 г.в. — $923

Немецкие автомобили бизнес-класса из далеких 80-х в Беларуси до сих пор пользуется спросом. Вторит этому и описание этого автомобиля: «вечное авто — сел поехал».

Бензиновый Audi 100 С3 седан с механической коробкой передач выставлен на продажу за 2500 рублей (без торга). Автомобиль конечно не без «нюансов», что не удивительно для 35-летнего «старичка». Однако хозяин утверждает, что авто находится в хорошем состоянии. Техосмотр пройден 3 месяца назад. Любители качественного звука могут обратить внимание на встроенную стерео-систему.

Volkswagen Golf III, 1996 г.в. — $800

За $800 можно приобрети можно другого признанного немецкого «долгожителя». 26-летний бензиновый Volkswagen Golf III в кузове универсал выставлен на продажу за $800 (без торга).

Хозяин машины, который пользуется ей уже на протяжении 16 лет, утверждает, что автомобиль находится на полном ходу. Однако внешний вид авто говорит о том, что кузов автомобиля постепенно проигрывает войну со ржавчиной.

Renault Laguna I 1996 г.в. — $800

За те же $800 можно приобрести и французский автомобиль середины 90-х. Хозяин бензинового Renault Laguna I хэтчбек согласен и на торг.

Состояние кузова далеко от оптимального, но главным достоинством автомобиля по утверждения его хозяина является его работоспособность.

Volkswagen Jetta II 1986 г.в. — $750

Тем, кто считает что 36-летний возраст для автомобиля не предел, стоит обратить внимание на бензиновый Volkswagen Jetta II в кузове купе, который визуально находится в весьма неплохом состоянии.

Внешние недостатки автомобиля отыскать очень сложно. Хозяин утверждает, что машина на полном ходу, не имеет проблем по ходовой части и электронике.

Volkswagen Passat B2, 1986 г.в. - $700

Самым дешевым в нашей подборке оказался еще один автомобиль семейства Volkswagen. Дизельный Volkswagen Passat B2 универсал продается за $700 (возможен торг).

Внешний вид указывает на наличие жучков, однако для 36 лет автомобиль выглядит неплохо. Собственник утверждает, что автомобиль находится в рабочем состоянии. Техосмотр пройден всего неделю назад.

На сайтах по продаже авто в Гомеле можно найти и более дешевые предложения. Однако недостаток информации или длительное нахождение в продаже вызывают сомнения в том, что на этих автомобилях можно будет ездить сразу после совершения покупки.

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