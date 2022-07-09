«В резиновых сапогах, с доской, ну и не дышать» 5 9.07.2022, 13:22

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Жители Слуцка провели экскурсию по «местам позора» коммунальных служб.

Случчанка Валентина Николаевна, жительница второго подъезда дома № 132 по улице Социалистической, жалуется, что подвал в доме постоянно заливают канализационные стоки, пишет kurjer.info.

«Звоним в 115, на «горячую линию», в ЖКХ. Год толку не добиться. Почистят, две недели — и снова топит. У жильцов там кладовые, храним вещи, запасы. Там пройти можно только в резиновых сапогах, с доской, ну и не дышать. Мы за свои деньги нанимаем людей, чтобы убирали. Почему не ликвидируют причину протекания, а только принимают временные меры, а не заменят трубу? Уже всё, предел — не зайти!» — рассказала Валентина Николаевна.

Жительница провела экскурсию для случчан по подвалу. Как он выглядит — стоит посмотреть.

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