«В резиновых сапогах, с доской, ну и не дышать»5
- 9.07.2022, 13:22
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Жители Слуцка провели экскурсию по «местам позора» коммунальных служб.
Случчанка Валентина Николаевна, жительница второго подъезда дома № 132 по улице Социалистической, жалуется, что подвал в доме постоянно заливают канализационные стоки, пишет kurjer.info.
«Звоним в 115, на «горячую линию», в ЖКХ. Год толку не добиться. Почистят, две недели — и снова топит. У жильцов там кладовые, храним вещи, запасы. Там пройти можно только в резиновых сапогах, с доской, ну и не дышать. Мы за свои деньги нанимаем людей, чтобы убирали. Почему не ликвидируют причину протекания, а только принимают временные меры, а не заменят трубу? Уже всё, предел — не зайти!» — рассказала Валентина Николаевна.
Жительница провела экскурсию для случчан по подвалу. Как он выглядит — стоит посмотреть.