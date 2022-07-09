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Русский «Титаник»

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  • Владимир Пастухов
  • 9.07.2022, 13:32
  • 5,848
Русский «Титаник»

У пассажиров в трюме есть две главные проблемы.

К концу XX столетия ковчег русской цивилизации сильно накренился и стал смахивать на "Титаник", напоровшийся на айсберг холодной войны. Горбачев тогда вывел на мостик либеральную команду, которая предложила пассажирам план индивидуального спасения на плотиках свободы и в демократических спасательных жилетах. Многие действительно попрыгали вниз с палубы, некоторые на самом деле спаслись, но основная масса впала в оцепенение и боязливо жалась к перилам, с ужасом наблюдая, как "Титаник" уходит под воду.

Тогда пришла другая команда, которая предложила план коллективного спасения"Титаника". Путин вытряхнул либералов с мостика, нагнал туда имперский спецназ, залатал частично дырку в борту нефтедолларами и стал откачивать воду из трюма репрессивной помпой, поддерживая таким незамысловатым способом плавучесть тонущего судна. Пассажиров третьего класса сразу загнали в трюм на освободившееся место. Позднее к ним добавили пассажиров второго, а теперь уже и первого класса. Всем обеспечили равно комфортные нары, а места на палубе заняла команда спасателей.

В принципе, жить в трюме можно. В конце концов, там лучше, чем на спасательном плотике в море дикого капитализма, особенно если тебя никто не собирается подбирать. А главное – это спасение скопом, а не поодиночке, когда сосед по каюте может и спасется, но насчет себя увренности нет. Но есть две проблемы.

Во-первых, понятно, что "Титаник" все равно рано или поздно утонет, не позже, чем закончатся нефтедоллары, и тогда из трюма вообще никто не выберется. Во-вторых, имперский спецназ все глубже запахивается в северную Атлантику на подбитой, хоть и очень большой посудине, и поэтому рано или поздно нарвется на такой айсберг, что "холодная война" покажется снежинкой на лобовом стекле.

Все это трюмный народ понимает, но из трюма выходить не собирается, а на громкие призывы присоединиться со стороны единичных спасшихся либералов, мутящих воду за бортом, хором отвечает: "Знаем, плавали...” В общем, пока спасатели не подгонят прямо к борту "Титаника" какую-нибудь "Карпатию”, на которую можно более-менее безопасно пересесть, на мой взгляд, из трюма добровольно никто не выйдет. Пассажиры"Титаника”, теперь уже и низших, и высших классов, примут в качестве альтернативы имперской спасательной команды только тех спасателей, которые предложат новую внятную концепцию коллективного спасения – для всех, а не только для"самых достойных".

Как я много раз писал до этого, единственной альтернативой имперского нарратива коллективного спасения является федеративный нарратив, предполагающий пересадку на запасной, вновь отстроенный русский ковчег. Это, конечно, очень рискованная спасательная операция, особенно в условиях сильного шторма.

Но, как говорилось в одной старой рекламе 90-х, боюсь, другой альтернативы для России нет. Просто на иных условиях из трюма уже никто не выйдет.

Владимир Пастухов, t.me

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