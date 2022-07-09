«Вышел за хлебом – оказался под Изюмом» 26 9.07.2022, 13:49

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Россия устроила в «Л/ДНР» настоящую террор-мобилизацию.

Российские захватчики продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях Донбасса. Один из них просто шел за хлебом, после чего его отправили воевать под Изюм.

Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации. Там подчеркнули, что Россия устроила на этих территориях настоящую террор-мобилизацию.

Журналист Денис Казанский рассказал, что точными данными никто не может апеллировать. Но есть подозрение, что говорится о десятках тысяч жителей временно оккупированных территорий Донбасса, которых враги отправили на фронт. Циничным является тот факт, что у них никто не спрашивает о наличии желания воевать.

"Их просто ловят и гонят на войну, то есть выбора нет. Вариант – только спрятаться или уехать за взятку", – подчеркнул он.

Бывший житель Луганской области, которого зовут Олег, поделился дополнительной информацией. Он отметил, что мужчин собирают буквально отовсюду. Их хватают прямо посреди улиц. Более того, могут встретить под подъездом и отправить на фронт.

Да, одного поймали во время его похода за хлебом. Мужчину забрали и отправили воевать под Изюм. Ему в руки дали автомат и указали направление, куда нужно бежать.

Тот же Олег добавил, что Луганск получил шутливое название – "город невест". А все потому, что мужчины просто боятся высунуть нос из дома. Им приходится буквально целыми днями сидеть дома, чтобы их не вывезли на фронт.

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