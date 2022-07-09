Валерий Карбалевич: Лукашенко дергают за больной нерв 6 9.07.2022, 13:58

6,476

Война в Украине стала «черным лебедем» для диктатора.

Война России против Украины стала главным фактором, влияющим на все экономические, общественно-политические процессы в нашем регионе в целом и в каждой отдельной стране. Она также стала «черным лебедем» для белорусских властей, пишет Валерий Карбалевич в «Свободных новостях».

Судя по всему, Лукашенко интуитивно ощущает, что его позиция по отношению к войне России против Украины не поддерживается большинством общества. И даже в среде его сторонников по этому поводу возникает много вопросов. Поэтому ему приходится снова и снова возвращаться к данной теме и пытаться как-то объясниться.

Основное содержание выступлений Лукашенко на праздничных мероприятиях по случаю «дня независимости» было посвящено разъяснению роли Беларуси в войне в Украине. И это объяснение выглядело как оправдание.

Лукашенко фактически признал, что Беларусь вместе с Россией оказалась в международной изоляции. Двое против 50 государств. Скрыть этот факт от своих невозможно.

Теперь эта изоляция приобрела новое качество. Здесь речь даже не об экономических последствиях. Война в Украине многое изменила. И эта изоляция во время войны напрягает даже торонников Лукашенко.

Лукашенко это чувствует и пытается оправдаться. Его оправдание основано на совершенно искусственном пропагандистском клише, в котором основным ингредиентом является тема нацизма. Дескать, все западные страны – потомки фашистов, они стремятся уничтожить славянские народы; Украина – тоже нацистское государство; Беларусь и Россия, как истинные наследники победителей в минувшей войне, борются против этого зла, несут миру справедливость. Ради этого и идет война в Украине.

Эта сюрреалистическая, фантасмагорическая картина мира плохо воспринимается с точки зрения простого здравого смысла и даже обывательской логики. А сторонникам Лукашенко остается только свято верить, не задумываясь о ее правдоподобности.

Лукашенко и сам чувствует всю хрупкость своих пропагандистских конструкций. И поэтому он пытается как-то выкручиваться, предлагая противоположные постулаты. 2 июля он заявил, что Беларусь не хочет воевать в Украине и там сейчас нет ни одного белорусского солдата. А на следующий день у мемориального комплекса «Курган Славы» Лукашенко говорит: «Наше участие в спецоперации мною определено давно. В первый день начала этой операции». Сторонникам Лукашенко так и осталось неясным, участвует Беларусь в войне в Украине или нет?

Следующий прием — ошеломить людей сенсационной информацией. До сих пор Лукашенко неоднократно говорил, что, дескать, Украина собиралась напасть на Беларусь и Россию, но россияне их опередили. И предупредил, что если будет со стороны Украины попытка ударить по территории Беларуси, например, по Мозырю (там нефтеперерабатывающий завод), то ответ будет очень жестким.

И тут же сообщил, что якобы несколько дней назад украинские войска атаковали военные объекты Беларуси, но все ракеты были перехвачены. То есть это уже не планы или намерения. По словам Лукашенко, Украина начала настоящую военную атаку на Беларусь. И что? Где грозные обещания дать жесткий ответ? А ничего. Как обычно, Лукашенко запутался в собственных пропагандистских построениях.

Задевают больной нерв

И еще одна тема очень беспокоит Лукашенко. В последнее время он второй раз обращается к ней. В СМИ, заявлениях многих западных политиков доминирует мысль, что Лукашенко потерял власть над Беларусью, она перешла к Путину. А Лукашенко остается лишь номинальным руководителем.

Лукашенко это очень сильно задевает. Не только в плане психологическом, дескать, как это меня уже не признают за диктатора Беларуси. Но и в плане практическом. Если эти настроения широко распространятся, то номенклатура начнет выходить из-под контроля. На языке политологии это называется легитимностью.

Весьма возможно, что его считают марионеткой Путина не только на Западе. Отсутствие контактов официального Минска с какими-либо значимыми зарубежными фигурами, прекращение взаимных визитов дает основание предполагать, что так оценивают ситуацию в Беларуси и на Востоке, в странах Азии. Дескать, какой смысл вести переговоры с лидером и его подчиненными, если они ничего не решают.

И Лукашенко эту свою боль не может спрятать. Она вырывается наружу.

2 июля он заявил, что противники «пытаются меня дергать за живое». А, как известно, для него нет ничего более живого, чем тема власти, причем всеобъемлющей. И он стремится всячески опровергнуть такие представления:

«Но если кто-то думает, и это часто пописывают сегодня (я смотрю в средствах массовой информации): «Все, Беларусь оккупирована, Лукашенко ничего не решает, властей в Беларуси уже нет, Путин тут ходит пешком по Беларуси и все решает… Да там Лукашенко уже этого нет, он не принимает решения».

Если человеку приходится несколько раз подряд доказывать свой статус, это говорит о многом. Потому что очевидные вещи не требуют доказательств.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».