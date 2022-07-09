Убийство Синдзо Абэ: кому выгодна смерть самого знаменитого японского премьера 3 Владислав Гирман, «Деловая столица»

9.07.2022, 14:08

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Одиночка, Якудза и соседние государства — все могли иметь мотив.

8 июля был убит человек-легенда. Синдзо Абэ — ему суждено было стать сначала самым молодым премьером в истории Японии, затем триумфально вернуться на пост после перерыва и поставить абсолютный рекорд страны по пребыванию в премьерском кресле.

Покушение произошло примерно в 11:30 по местному времени в городе Нара, в столице одноименной префектуры, во время партийного съезда. Абэ, ушедший в отставку в 2020 г. (как и в предыдущий раз в 2007 — из-за неспецифического язвенного колита), но по-прежнему пользующийся огромным уважением, помогал своей Либерально-демократической партии, обеспечивая поддержку однопартийцу Кей Сато на запланированных на воскресенье выборах в верхнюю палату парламента.

Когда экс-премьер выступал с речью, позади него раздались два громких выстрела. Абэ получил ранения в правую часть шеи и в сердце. Вертолетом экс-премьера доставили в больницу, медики перелили ему около сотни пакетов донорской крови, но спасти не смогли. В 17:03 Синдзо Абэ не стало.

Убийца

Человек, который стрелял в экс-премьера, был задержан на месте пятью охранниками Абэ.

Им оказался 41-летний худощавый местный житель Тецуя Ямагами, одетый очень просто (серая рубашка и брюки цвета хаки) — видимо, чтобы иметь возможность подобраться поближе к цели. СМИ, к слову, отмечают, что Ямагами маскировался под журналиста.

По данным японского издания Sanspo, Ямагами три года (до 2005 г.) служил на базе Морских сил обороны в Куре (префектура Хиросима). Есть сведения, что он был морпехом — но это не точно. Больше, о нем пока ничего неизвестно. Ну, почти. Кроме того, что удалось выяснить японским журналистам из своих источников в правоохранительных органах и бесед с соседями Ямагами.

В частности, они установили место жительства подозреваемого – квартира в кондоминиуме в трех километрах от места происшествия.

Там, по словам жильцов, живут холостяки. Квартира Ямагами была расположена на последнем, 8-ом этаже.

Что любопытно: соседка говорит, что долгое время вообще не видела Ямагами. Объявился он недели две тому назад.

Оружие

Другой сосед рассказал, что из квартиры подозреваемого доносился громкий шум, но он решил, что Ямагами просто занят ремонтом. Правда, видел он и очень странный мусор из квартиры бывшего военнослужащего.

Как оказалось, по итогам обыска, проведенного полицией, Ямагами мастерил себе оружие. После обыска из квартиры вынесли коробки со взрывоопасными веществами, а также некий предмет – трубку в черной изоленте.

Видимо, это был прототип оружия, из которого Ямагами сегодня стрелял в Синдзо Абэ. Здесь нужно сделать важную ремарку: японское законодательство, регламентирующее владение оружием, — одно из самых жестких в мире. Проще говоря, достать "ствол" здесь почти невозможно. Но Ямагами его сделал. После выстрелов Ямагами все еще держал орудие убийства в руках — с ним его и скрутили. Судя по опубликованным снимкам, это то ли обрез, то ли самопал: трубки-стволы, туго обмотанные черной изолентой, нечто, похожее на баллон, к которому протянуты то ли провода, то ли веревка; и все это прикручено к деревянной основе. Чем-то напоминает йоку, только более продвинутую.

Что касается боеприпасов, которые он использовал, то, по всей видимости, они тоже самодельные (хотя патроны, естественно, достать нелегче, чем оружие), поскольку на кадрах видео во время выстрелов видны огромные клубы белого дыма. Это, по мнению опрошенных японской прессой экспертов, может свидетельствовать о том, что Ямагами использовал черный порох. Возможно, для его воспламенения использовался электроспуск.

Беспрецедентный шок

Убийство Абэ повергло в шок всю Японию. Нынешний премьер-министр Фумио Кисида даже прервал свою деловую поездку и вернулся в Токио, дав указание членам Кабмина также собраться в столице.

Тому есть несколько причин.

Во-первых, повторимся, в Японии действует очень жесткие запреты на владение оружием. Соответственно преступления с его использованием – невероятная редкость.

Во-вторых, еще более редки случаи политических убийств. Политическая борьба может быть жесткой, но без таких крайностей.

Последнее убийство политика случилось 15 лет назад. Тогда, в апреле 2007 г., мэра Нагасаки Икчо Ито в упор застрелил босс якудза.

До него жертвой едва не стал… Синдзо Абэ. Случилось это в 2000 г. За тем покушением опять-таки стояла японская мафия, а конкретно – члены банды Кудо-Кай, которые забросали дом Абэ в родной префектуре Ямагути "коктейлями Молотова" по заказу брокера по недвижимости Саити Коямы. Как утверждал сам Кояма, так он отреагировал на отказ помощника Абэ заплатить за поддержку его политического союзника в 1999 г.

И вот, спустя 22 года, на Абэ снова совершается покушение. Причем в разгар предвыборной кампании. Да, он уже не премьер, но политическое влияние сохранил. Это во-первых. Во-вторых, существует также такие понятия как честь и месть, если предположить, что именно они двигали Ямагами (или людьями, за ним стоявших).

Однако мотивы задержанного по-прежнему неизвестны. Сведений о возможной причастности к инциденту сторонних влиятельных игроков тоже нет. Но списывать со счетов такую возможность рано. Якудза или же леворадикалы из той же Японской красной армии (признана террористической организацией и, как утверждается, уже распущена), решившие таким образом ослабить ЛДП либо отомстить Синдзо Абэ, который зарекомендовал себя ультраконсервативным правым. К тому же в свое время он был аффилирован с ультранационалистической организацией "Ниппон Кайги" ("Японская конференция"), исповедовавшей исторический ревизионизм. В том числе — возрождение вооруженных сил Японии, фактически ликвидированных после Второй мировой. К слову, Абэ в ходе своих премьерств этого добился: ограничения, наложенные на Силы самообороны были сняты, а самим им было предоставлено право на операции за рубежом. И хотя речь шла о миротворчестве, это стало огромным шагом для Японии.

Так что, в принципе, политический мотив имеется. Убийство могло быть либо посланием, либо местью (что, впрочем, тоже не исключает характер "послания"), либо попыткой внешних игроков организовать провокацию.

Примечательно, что напавший – Ямагами – даже не пытался скрыться с места преступления, воспользовавшись суматохой, а просто стоял и смотрел.

И на данный момент, исходя из уже известных подробностей произошедшего и учитывая политическое прошлое Абэ, а также текущие геополитические расклады, можно выдвинуть три основных версии.

Во-первых, Ямагами мог действовать самостоятельно, а мотив был личного характера: от обиды за возможные проблемы на службе (как вариант, имело место дисциплинарное взыскание или даже увольнение) до недовольства политикой Абэ и его преемников. Хотя задержанный утверждает, что политика здесь не причем.

Причин может быть на самом деле масса. И покушение на Абэ в этом плане тогда напоминает покушения на Рональда Рейгана или Папу Римского Иоанна-Павла II (хотя в последнем случае есть сомнения, что покушавшийся был одиночкой).

Во-вторых, радикальная форма политического манифеста в исполнении некой группировки. Несмотря на относительно мирное японское общество, такие группировки там тоже появлялись. Это и "Красная армия", и тоталитарная секта Секо Асахары, чья деятельность и разгром пришлись на годы правления Абэ.

И, в-третьих, убийство – дело рук сторонних игроков. Тем более, что пусть Синдзо Абэ и известен своим умением искать баланс в отношениях с Китаем или Россией (исключение – КНДР), он как премьер-министр Японии очень даже сильно раздражал и Пекин — своей поддержкой Тайваня, и Москву — попытками вернуть Северные территории/Южные Курилы. Как бы то ни было, здесь остается широкий простор для конспирологии. Даже тогда, когда дело будет полностью расследовано.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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