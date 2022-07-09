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Врач Юлия Жаранкова, которую задерживал КГБ, вышла на свободу

  • 9.07.2022, 14:38
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Врач Юлия Жаранкова, которую задерживал КГБ, вышла на свободу

Сотрудницу РНПЦ детской онкологии допросили в качестве свидетеля.

Доктор Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Юлия Жаранкова была допрошена в качестве свидетеля. Об этом сообщает телеграм-канал профсоюзной организации медиков PanaceyaSPB.

8 июля появилась информация, что Жаранкову задержали сотрудники КГБ. Но, по информации PanaceyaSPB, врач ночевала дома, ее просто опросили в качестве свидетеля. Свидетелем по какому делу она проходит – неизвестно.

Юлия Жаранкова – иммунолог с 12-летним стажем, председатель ячейки Свободного профсоюза Беларусского в РНПЦ.

Напомним, 8 июля также задержали заведующего лабораторией генетических биотехнологий Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, кандидата биологических наук Александра Мелешко. Его в итоге наказали 10 сутками административного ареста.

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