закрыть
9 июля 2022, суббота, 16:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Мариуполе подорвались саперы оккупантов

4
  • 9.07.2022, 14:40
  • 4,342
В Мариуполе подорвались саперы оккупантов

Что случилось?

Трое российских саперов были ликвидированы во время разминирования газопровода в оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вот оно как. Разминирование газопровода для картинки - минус три сапера утром. Не знаю, как вам, а мне такая динамика пропаганды нравится. Давайте больше", - написал он.

Отметим, это не первый случай ликвидации саперов оккупантов в Мариуполе. Как сообщалось, ранее при разминировании территории металлургического завода "Азовсталь" подорвались четыре российских сапера. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»