В Мариуполе подорвались саперы оккупантов 4 9.07.2022, 14:40

4,342

Что случилось?

Трое российских саперов были ликвидированы во время разминирования газопровода в оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вот оно как. Разминирование газопровода для картинки - минус три сапера утром. Не знаю, как вам, а мне такая динамика пропаганды нравится. Давайте больше", - написал он.

Отметим, это не первый случай ликвидации саперов оккупантов в Мариуполе. Как сообщалось, ранее при разминировании территории металлургического завода "Азовсталь" подорвались четыре российских сапера. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».