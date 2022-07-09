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Как идет освобождение Херсона: появились официальные данные и карта

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  • 9.07.2022, 14:59
  • 6,606
Как идет освобождение Херсона: появились официальные данные и карта

Реальная ситуация на южном фронте.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины рассказали, сколько на самом деле населенных пунктов освободили ВСУ за последний месяц в Херсонской области.

В Telegram-канале ведомства была опубликована карта, которая показывает реальную ситуацию на Херсонщине.

Так же там напомнили, что в течение месяца в СМИ появляется информация о якобы освобождении тех или иных населенных пунктов в Херсонской области, а недавно иностранное издание Economist сообщило, что "ВСУ уже на окраинах Херсона", но на самом деле ситуация другая.

В течение последнего месяца ВСУ освободили:

Село Таврическое, 11 июня;

Село Потёмкино, 30 июня;

Село Ивановка, 2 июля.

"Было много сообщений об освобождении населенных пунктов в окрестностях Херсона, но Генштаб не подтвердил информацию. Тем более неофициальные сообщения о якобы освобождении сел и распространении такой информации могут сорвать военную операцию, как это было с Северодонецком", - отметили в Центре.

Там также подчеркнули, что даже если бы Вооруженные Силы действительно стояли в пригороде Херсона, то публичное объявление информации о перемещениях украинских войск и вооружении никак не помогут украинским воинам разбить оккупантов. А вот врагу эта информация очень поможет.

Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

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