СМИ: Президент Шри-Ланки прибыл в аэропорт и пытается сбежать из страны

СМИ: Президент Шри-Ланки прибыл в аэропорт и пытается сбежать из страны4
- 9.07.2022, 15:22
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Тысячи протестующих захватили его официальную резиденцию.
В Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, требуя его отставки. Политик якобы пытается скрыться из страны.
Об этом сообщает The Indian Express.
По сообщениям СМИ, президент уже прибыл в аэропорт. В настоящее время тысячи людей штурмуют его официальную резиденцию.
На официальном уровне не сообщалось, где сейчас находится политик. Сказали только, что его перевели в безопасное место.
Что происходит в Шри-Ланке
Протестующие ворвались в резиденцию после сообщения о бегстве президента из дома. Они выкрикивали лозунги против Раджапаксы и повалили полицейские баррикады. Правоохранители стреляли в воздух, но не смогли остановить разъяренную толпу.
Протестующие на Шри-Ланке ворвались в резиденцию президента— Альбина Нямцу (@albinanyamtsu85) July 9, 2022
Люди вышли на протесты из-за экономической ситуации — в стране нет топлива и денег, чтобы его купить.
Майдан на Шри-Ланке победил
Я думаю ЕС увидел свое будущее#maidanwon #crisisinEurope#EU #Europe #SriLankaProtests pic.twitter.com/iSuUVdWqld
This is for our future. pic.twitter.com/pSMmo4o81Q— Kumar Sangakkara (@KumarSanga2) July 9, 2022
Почему люди протестуют
Причина таких настроений – экономический кризис в стране. В Шри-Ланке не хватает иностранной валюты. Такое явление возникло из-за дефицита туристов на фоне пандемии. Следствие – страна не может оплатить закупку топлива.
После этого в Шри-Ланке начались массовые протесты. Власть была вынуждена ввести чрезвычайное положение и объявила дефолт. Внешний долг страны составляет 51 миллиард долларов.