СМИ: Президент Шри-Ланки прибыл в аэропорт и пытается сбежать из страны 4 9.07.2022, 15:22

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Тысячи протестующих захватили его официальную резиденцию.

В Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, требуя его отставки. Политик якобы пытается скрыться из страны.

Об этом сообщает The Indian Express.

По сообщениям СМИ, президент уже прибыл в аэропорт. В настоящее время тысячи людей штурмуют его официальную резиденцию.

На официальном уровне не сообщалось, где сейчас находится политик. Сказали только, что его перевели в безопасное место.

Что происходит в Шри-Ланке

Протестующие ворвались в резиденцию после сообщения о бегстве президента из дома. Они выкрикивали лозунги против Раджапаксы и повалили полицейские баррикады. Правоохранители стреляли в воздух, но не смогли остановить разъяренную толпу.

Протестующие на Шри-Ланке ворвались в резиденцию президента



Люди вышли на протесты из-за экономической ситуации — в стране нет топлива и денег, чтобы его купить.



Майдан на Шри-Ланке победил

Я думаю ЕС увидел свое будущее#maidanwon #crisisinEurope#EU #Europe #SriLankaProtests pic.twitter.com/iSuUVdWqld — Альбина Нямцу (@albinanyamtsu85) July 9, 2022

This is for our future. pic.twitter.com/pSMmo4o81Q — Kumar Sangakkara (@KumarSanga2) July 9, 2022

Почему люди протестуют

Причина таких настроений – экономический кризис в стране. В Шри-Ланке не хватает иностранной валюты. Такое явление возникло из-за дефицита туристов на фоне пандемии. Следствие – страна не может оплатить закупку топлива.

После этого в Шри-Ланке начались массовые протесты. Власть была вынуждена ввести чрезвычайное положение и объявила дефолт. Внешний долг страны составляет 51 миллиард долларов.

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