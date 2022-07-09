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СМИ: Президент Шри-Ланки прибыл в аэропорт и пытается сбежать из страны

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  • 9.07.2022, 15:22
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СМИ: Президент Шри-Ланки прибыл в аэропорт и пытается сбежать из страны

Тысячи протестующих захватили его официальную резиденцию.

В Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, требуя его отставки. Политик якобы пытается скрыться из страны.

Об этом сообщает The Indian Express.

По сообщениям СМИ, президент уже прибыл в аэропорт. В настоящее время тысячи людей штурмуют его официальную резиденцию.

На официальном уровне не сообщалось, где сейчас находится политик. Сказали только, что его перевели в безопасное место.

Что происходит в Шри-Ланке

Протестующие ворвались в резиденцию после сообщения о бегстве президента из дома. Они выкрикивали лозунги против Раджапаксы и повалили полицейские баррикады. Правоохранители стреляли в воздух, но не смогли остановить разъяренную толпу.

Почему люди протестуют

Причина таких настроений – экономический кризис в стране. В Шри-Ланке не хватает иностранной валюты. Такое явление возникло из-за дефицита туристов на фоне пандемии. Следствие – страна не может оплатить закупку топлива.

После этого в Шри-Ланке начались массовые протесты. Власть была вынуждена ввести чрезвычайное положение и объявила дефолт. Внешний долг страны составляет 51 миллиард долларов.

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