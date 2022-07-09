Жителям Глубокого предлагают работать за еду 8 9.07.2022, 15:29

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Крупнейшие предприятия города платят зарплату, которую больше ни на что не хватает.

Глубокский молочно-консервный комбинат на электронной ярмарке выставил 26 вакансий, однако предлагаемые зарплаты настолько низкие, что едва ли можно на них прокормиться в Беларуси, пишет «Беларусь за МКАДом».

Начальникам отделов или секторов предлагают 700 BYN, а машинистам и слесарям не более 450-550 BYN.

У местного мясокомбината история та же: 28 вакансий, большая часть из которых предлагает ЗП около 500 BYN.

А можно ли прокормиться на 500 BYN в лукашенковской Беларуси?

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