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Жителям Глубокого предлагают работать за еду

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  • 9.07.2022, 15:29
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Жителям Глубокого предлагают работать за еду

Крупнейшие предприятия города платят зарплату, которую больше ни на что не хватает.

Глубокский молочно-консервный комбинат на электронной ярмарке выставил 26 вакансий, однако предлагаемые зарплаты настолько низкие, что едва ли можно на них прокормиться в Беларуси, пишет «Беларусь за МКАДом».

Начальникам отделов или секторов предлагают 700 BYN, а машинистам и слесарям не более 450-550 BYN.

У местного мясокомбината история та же: 28 вакансий, большая часть из которых предлагает ЗП около 500 BYN.

А можно ли прокормиться на 500 BYN в лукашенковской Беларуси?

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