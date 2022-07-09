Украина готовится к возможному вторжению из Беларуси
- 9.07.2022, 15:50
- 1,246
ВСУ укрепляют границу и обучают гражданских в Киеве.
На фоне увеличения военной активности в Беларуси и продолжающейся активной фазы войны с Россией Украина продолжается готовиться к новым проявлениям вооруженной агрессии. Так, в Киеве стартовали военные учения для всех желающих гражданских лиц. В первую очередь, их проходят работники коммунальных предприятий Киева и подразделения городских властей, пишет unian.net.
По словам мэра Виталия Кличко, учения проходят, чтобы повысить уровень обороны столицы Украины.
"В первую очередь, подготовку проходят работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций столицы. Им предоставляют ключевые знания, в частности, по оказанию экстренной медицинской помощи. В нынешних условиях – это крайне необходимо. Ибо восемьдесят процентов погибших во время боевых действий – это люди, которые теряют много крови", - рассказал Кличко.
Он отметил, что в дальнейшем к такой подготовке город будет привлекать всех желающих. Подобные занятия организуют в каждом районе столицы. А программу подготовки населения к национальному сопротивлению расширят и разработают тренировки для всех категорий гражданского населения, включая женщин, студентов и старшеклассников.
План занятий включает практические действия и отработку таких навыков, как:
- огневая подготовка и порядок действий при обстреле со стороны противника;
- тактическая медицина;
- инженерная подготовка и порядок обращения с взрывоопасными предметами;
- обеспечение гражданской защиты населения;
- действия в условиях радиационного и химического загрязнения.
Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев совершил рабочую поездку в Северную операционную зону - на границу с Беларусью, где продолжаются мероприятия по усилению украинской обороны. Там сейчас продолжаются мероприятия по минированию опасных направлений и обустройству инженерных заграждений.