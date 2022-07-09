Украина готовится к возможному вторжению из Беларуси 9.07.2022, 15:50

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ВСУ укрепляют границу и обучают гражданских в Киеве.

На фоне увеличения военной активности в Беларуси и продолжающейся активной фазы войны с Россией Украина продолжается готовиться к новым проявлениям вооруженной агрессии. Так, в Киеве стартовали военные учения для всех желающих гражданских лиц. В первую очередь, их проходят работники коммунальных предприятий Киева и подразделения городских властей, пишет unian.net.

По словам мэра Виталия Кличко, учения проходят, чтобы повысить уровень обороны столицы Украины.

"В первую очередь, подготовку проходят работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций столицы. Им предоставляют ключевые знания, в частности, по оказанию экстренной медицинской помощи. В нынешних условиях – это крайне необходимо. Ибо восемьдесят процентов погибших во время боевых действий – это люди, которые теряют много крови", - рассказал Кличко.

Он отметил, что в дальнейшем к такой подготовке город будет привлекать всех желающих. Подобные занятия организуют в каждом районе столицы. А программу подготовки населения к национальному сопротивлению расширят и разработают тренировки для всех категорий гражданского населения, включая женщин, студентов и старшеклассников.

План занятий включает практические действия и отработку таких навыков, как:

- огневая подготовка и порядок действий при обстреле со стороны противника;

- тактическая медицина;

- инженерная подготовка и порядок обращения с взрывоопасными предметами;

- обеспечение гражданской защиты населения;

- действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев совершил рабочую поездку в Северную операционную зону - на границу с Беларусью, где продолжаются мероприятия по усилению украинской обороны. Там сейчас продолжаются мероприятия по минированию опасных направлений и обустройству инженерных заграждений.

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