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Сколько сейчас стоит отдых на Браславских озерах?

  • 9.07.2022, 16:08
Сколько сейчас стоит отдых на Браславских озерах?

Койко-место или целый дом можно снять по одной цене.

На пляже озера Дривяты в Браславе многолюдно, как на морских побережьях, рассказывают читатели «КП». По городу неспешно фланируют утомленные солнцем курортники в широкополых шляпах, с надувными кругами подмышкой. Среди них много адептов «цивилизации», которым на отдыхе нужны магазины в пешей доступности, рестораны, инфраструктура. Некоторым просто не хватило информации, чтобы узнать, что не Браславом единым можно в этих краях украсить свой отпуск.

В Браславском районе около 200 озер, вокруг них множество деревень и хуторов. Есть и такие, в которых жизнь кипит, и полузаброшенные, и совсем забытые Богом и людьми. Вот там настоящий отдых! Вдали от скопления людей и машин, в окружении ласкающей слух тишины, бесконечных озер, лугов, лесов. Настоящие ценители отдыха едут именно в такие места.

Предложения есть на любой вкус. Журналисты нашли хутор, на который от случая к случаю приезжают люди и который в принципе наследники не рассматривают как объект дополнительного дохода. Поэтому там все немного запущено.

«Я траву пакасіў там. Магу балон газавы прывязці. Але ж дровы ёсць, мангал - можна і так есці варыць», - сообщает хозяин.

Чтобы навести порядок в родительском доме на хуторе, ему надо проехать 30 км от Браслава. Поэтому перспективой приезда туристов, с которых он возьмет рублей 20 («Ай, неяк дагаворымся» - так журналисты с ним общались 10 дней назад, ничего не изменилось и сейчас) он не особо рад. Но это скорее исключение из правил. Потому что дома предков в окрестностях Браслава часто становятся как раз объектами агроэкотуризма, которые в сезон могут принести доход.

Мария - девушка с деловой хваткой. Перевезла дом бабушки с глухого хутора поближе к озеру километрах в 15 от Браслава, перестроила его, провела воду и канализацию, обустроила двор. Все необходимое есть, но без излишеств. Снять дом, где могут расположиться 7-8 человек, целиком - 100 у.е. в сутки. Мы опоздали. До сентября у Марии все было расписано и раскуплено еще зимой.

Про более бюджетные домики и говорить нечего - люди договариваются об их аренде еще в январе. Но если хорошенько поискать, то, конечно, найти можно и домик на берегу одного из многочисленных Браславских озер, и как минимум комнату в домике. Чаще даже именно такие варианты и находишь - койко-место по 15-20 долларов с человека.

- О, дык гэта цяпер! Прыедзеце на «Віва-Браслаў» (музыкальный фестиваль в Браславе в конце июля. - Ред.) - там будуць цэны ад 25 да 30 долараў за месца, - рассказывает местный житель.

Так что трехместный домик, доставшийся журналистам по счастливой случайности (кто-то не смог приехать), за 25 у.е. в сутки можно считать удачей. Большой удачей, если учесть все блага, которые были получены в придачу: чистое озеро, в котором можно купаться днем и ночью, прямо во дворе; много рыбы, ловить которую можно было сколько душе угодно; лодка, катамаран. Ну и плюс роскошные виды вокруг, уютный домик, окруженный цветущими кустами, все удобства и душевные замечательные люди, принявшие нас. А еще молоко, сметана и масло от своей коровы - вкус, с которым самая лучшая магазинная молочка не сравнится.

Как живут отдыхающие в таких местах? В 4 утра идут ловить рыбу и купаться - вода в это время как парное молоко. В 9 утра рыбу жарят, завтракают и снова идут купаться. В обед можно поваляться на пляже, вздремнуть в тенечке на шезлонге, покататься на лодке. Или прокатиться по окрестностям. Далеко ездить не надо - километрах в 10-15 обязательно найдешь что-то интересное. У нас рядом была деревня Слободка с красивейшим костелом, озеро Божье Око.

Вы спросите, зачем ездить по другим озерам, если у тебя прямо во дворе такое распрекрасное озеро, из которого можно с утра до ночи не вылезать? А потому что каждое озеро на Браславах уникально и неповторимо. Божье Око - это идеальная форма. У Недрово - древнее замчище на берегу. Волосо - чистейшая вода, прозрачность которой достигает до шести метров. Струсто - с самым большим островом. Снуды - бирюзовая вода. Возле деревни Слободка есть очень увлекательная экотропа. В общем, если задаться целью, можно столько открытий сделать, не выезжая за пределы Браславщины! Кстати, экскурсии по самым интересным местам в радиусе 50-70 км предлагают и хозяева усадеб.

- Спасибо людям, которые никуда не уехали со своих родных мест, которые не бросили, а наоборот возродили свои семейные гнезда, построенные прадедами, - говорят туристы.- Благодаря им у нас есть возможность устроить себе настоящий релакс в красивейших местах Беларуси с первозданной природой, подпитаться силами от земель с невероятно позитивной энергетикой и узнать о своей стране еще больше интересного.

Что почем на отдыхе в деревне на Браславах:

Дом на берегу озера - от 25 у.е.

Койко-место- от 15 у.е.

Обзорная экскурсия (на расстояние 20-30 км) - 30 рублей

Баня с веником - 30 рублей

Парное молоко - 1,5 рублей за литр

Масло домашнее - 15 рублей за килограмм

Свежий мёд - 20 рублей за литр

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