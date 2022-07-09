Какие курсы валют установили обменники на выходные 9.07.2022, 16:20

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Доллар на этой неделе преимущественно дорожал.

Доллар на этой неделе преимущественно дорожал на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а в пятницу — подешевел. Zerkalo.io посмотрело, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,675 рубля, а евро — 2,764 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,72 рубля («Беларусбанк», «Белгазпромбанк»), а ниже всего — 2,675 рубля («РРБ-Банк», «Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк» — 2,657 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,89 рубля («Цептербанк»), а ниже всего — в «Паритетбанк» (2,764 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк» — 2,72 рубля.

Российский рубль банки принимают по 3,3 рубля за 100 российских рублей.

При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 4,5 рубля за 100 российских рублей («БТА Банк», «Банк Решение»), а самый низкий — 4,3 рубля («РРБ-Банк», «Банк БелВЭБ»).