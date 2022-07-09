«У Путина нет выхода» 2 9.07.2022, 16:27

6,646

Украинский генерал уверен, что в качестве очередного «жеста доброй воли» Россия будет отступать.

Украина может вернуть Крым и Донбасс в следующем году, даже если Путин будет оставаться у власти в России. Об этом в интервью «Главреду» заявил глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.), генерал армии Украины Николай Маломуж.

По словам генерала, свое поражение в Украине Путин представит, как очередной "жест доброй воли" со стороны России.

"У Путина нет другого выхода – либо воевать дальше ядерными средствами, либо договариваться. Россия будет отступать и формировать статус-кво. Путин будет вынужден продемонстрировать очередной "жест доброй воли" вроде отступления с острова Змеиный или из Киевской, Черниговской и Сумской областей, особенно если Запад согласится, чтобы он еще оставался у власти в ослабленной России", – считает Николай Маломуж.

При этом генерал признает, что уход Путина от власти ускорил бы реализацию оптимистического сценария по освобождению всех оккупированных Россией территорий Украины, включая Крым.

"Любой, кто бы ни пришел на смену Путину, даже если сейчас он вроде бы поддерживает агрессию, начнет искать пути выхода из сложившейся ситуации. …Хотя за Крым любой преемник Путина еще попытается бороться, однако особых перспектив удержать его уже не будет", – отметил Маломуж.

Кроме того, генерал заверил, что Россия не предпримет повторной попытки напасть на Украину, если Путин удержится у власти.

"Многие говорят о том, что, если Путин останется, то через некоторое время он снова нападет. Но я убежден, что возможностей напасть у него будет очень мало, потому что он проигрывает в Украине, и проигрывает стратегически. Если санкции будут оставаться, то Россия проиграет и экономически, и политически, и энергетически", – подчеркнул Маломуж.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».