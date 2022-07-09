Блинкен: США предоставит Украине $360 миллионов гуманитарной помощи

Блинкен: США предоставит Украине $360 миллионов гуманитарной помощи1
- 9.07.2022, 16:40
Приверженность Америки народу Украины непоколебима, отметил госсекретарь США.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам министерской встречи "Группы двадцати" в субботу объявил о выделении Украине 360 миллионов долларов гуманитарной помощи. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
Он уточнил, что речь пойдет о поддержке в виде пищи, питьевой воды, денежной помощи, экстренной медицинской помощи и приютов, а также координации с гуманитарными организациями.
Блинкен не уточнил, когда именно будет оказана гуманитарная помощь. «Приверженность США народу Украины непоколебима», - отметил Блинкен в соцсетях.
Ранее стало известно, что министерская встреча "Группы двадцати" на этот раз завершилась без одобрения совместного коммюнике и совместного фото.
Министры иностранных дел стран G7 устроили бойкот главе российского МИД Сергею Лаврову. Они не пришли на ужин со всеми министрами стран-членов G20, организованным хозяйкой встречи Индонезией, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия Лаврова