Блинкен: США предоставит Украине $360 миллионов гуманитарной помощи 1 9.07.2022, 16:40

Приверженность Америки народу Украины непоколебима, отметил госсекретарь США.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам министерской встречи "Группы двадцати" в субботу объявил о выделении Украине 360 миллионов долларов гуманитарной помощи. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Он уточнил, что речь пойдет о поддержке в виде пищи, питьевой воды, денежной помощи, экстренной медицинской помощи и приютов, а также координации с гуманитарными организациями.

Блинкен не уточнил, когда именно будет оказана гуманитарная помощь. «Приверженность США народу Украины непоколебима», - отметил Блинкен в соцсетях.

Ранее стало известно, что министерская встреча "Группы двадцати" на этот раз завершилась без одобрения совместного коммюнике и совместного фото.

Министры иностранных дел стран G7 устроили бойкот главе российского МИД Сергею Лаврову. Они не пришли на ужин со всеми министрами стран-членов G20, организованным хозяйкой встречи Индонезией, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия Лаврова

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