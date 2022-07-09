Врачи рассказали об колоссальной пользе кабачков для здоровья 5 9.07.2022, 16:52

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Кабачки на 95% состоят из воды.

Кабачки помогают улучшить пищеварение и снизить вес, а также обладают многими другими положительными качествами. По словам докторов, кабачок является отличным помощником в борьбе с лишним весом, пишет medicina.ua.

В нем всего 24 килокалории на 100 г. Он на 95% состоит из воды, а оставшиеся 5% занимает полезная клетчатка, микроэлементы и витамины. Благодаря низкому содержанию крахмала и высокому содержанию клетчатки кабачки помогают не переедать, улучшают пищеварение и очищают кишечник.

По словам специалистов, полезен кабачок и благодаря большому количеству витамина С в его составе – почти 70% дневной нормы. Кроме того, в этом овоще содержатся мощные антиоксиданты, предупреждающие преждевременное старение клеток. Кабачок способствует восстановлению кожи, кровеносных сосудов, костей и зубов, а также стимулирует синтез лейкоцитов – белых клеток крови, ответственных за борьбу с инфекцией.

Витамин А, содержащийся в кабачках, защищает глаза, укрепляет иммунитет и улучшает репродуктивную функцию. Витамины группы B и РР, отвечающие за работу нервной и сердечно-сосудистой систем, участвуют в метаболизме углеводов и аминокислот, улучшая работу кишечника и восстанавливая кожу, волосы и ногти.

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