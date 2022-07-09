Сколько денег белорусы могут вывезти за границу? 9.07.2022, 17:20

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Есть несколько нюансов.

«Сколько наличных средств можно вывезти из Беларуси? А есть ли в странах ограничения по ввозу денег?», - спросила у aif.by минчанка.

Выезжая за границу, гражданин Беларуси может взять с собой до $10 тыс. наличных средств в эквиваленте. Эта сумма не нуждается в декларировании и допустима к вывозу беспрепятственно, напоминают таможенники. В то же время можно вывезти за границу и более весомую сумму, но в этом случае необходимо проследовать через «красный коридор» и задекларировать ее в письменной форме.

Если перевозимая сумма превышает $100 тыс. по курсу валют, действующему на день подачи декларации таможенному органу, дополнительно необходимо представить документы для подтверждения происхождения наличных денег и (или) денежных инструментов. К примеру, свидетельство о праве на наследство, справку из банка о снятии наличных денег со счета и т. д. Подойдут и другие документы. В случае обнаружения незаконных денег грозит уголовное преследование.

В большинстве случаев ввоз наличных не ограничен, но обычно слишком крупную сумму нужно задекларировать. К примеру, при въезде в страны Евросоюза не нужно заполнять декларацию, если перевозишь наличные на сумму не более 10 тыс. евро. Ввоз иностранной валюты на территорию Грузии также не ограничен, но без заполнения декларации можно взять наличные деньги в размере не более 25 тыс. лари в эквиваленте (сейчас примерно $8,5 тыс.).

В Турцию без декларации можно ввозить до $5 тыс. в эквиваленте, в Египет – до $10 тыс. Точную информацию лучше заранее уточнить непосредственно перед поездкой в компетентных органах той страны, в которую собираетесь. К слову, ввозить в Беларусь можно любую сумму, но без декларации – только $10 тыс. в эквиваленте.

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