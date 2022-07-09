ВСУ метко уничтожили три вражеских беспилотника на Востоке: видео 2 9.07.2022, 17:45

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Меткостью отличился один из украинских офицеров.

Военные зенитного ракетного полка воздушных сил Украины за сутки уничтожили три российских беспилотных летальных аппарата. Об этом сообщает украинское Воздушное командование "Центр".

Отмечается, что один БЛПА "приземлили" вечером 8 июля. Еще два были уничтожены сегодня утром.

"Утреннее приземления двух беспилотников стало благодаря боевой обслуге, где своей меткостью отличился офицер полка, выпускник Высшего военного учебного заведения, который довольно быстро адаптировался в подразделении, открыл счет и продолжает успешно уничтожать воздушные цели рашистов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у офицера сегодня двойной праздник - уничтоженные БПЛА и День рождения.

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