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В Мозыре автобус с пассажирами протаранил забор и заехал на территорию частного дома

  • 9.07.2022, 18:24
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В Мозыре автобус с пассажирами протаранил забор и заехал на территорию частного дома

Это показательный пример для каждого рабочего в Беларуси.

В Мозыре автобус с пассажирами протаранил забор и заехал на территорию частного дома. Все это произошло из-за технической неисправности автобуса, пишет телеграм-канал «БОР».

Водитель не смог справится с управлением и заехал на чужой участок, попутно снеся забор и врезавшись в автомобиль «Фольксваген Пассат». Виноватым признали водителя автобуса, так как он не проверил техническое состояние автобуса перед рейсом.

Это показательный пример для каждого рабочего в Беларуси. Все вы прекрасно знаете возможности техники на которой вы работаете, в более чем 70% всей технике необходим ремонт или замена каких либо узлов. Каждый раз когда вы соглашаетесь работать на таком оборудовании вы должны подвергаете свою жизнь опасности, за которую позже вас и сделают виновным. В Беларуси таких случаев множество.

Пора прекращать это свинство!

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