«Путин понял, что это большой отток денег» 3 9.07.2022, 18:28

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Российские оккупанты жалуются, что им резко уменьшили выплаты за ранения на войне.

Командиры российских оккупантов приписывают количество личного состава, который идет в атаку, чтобы присваивать себе деньги. Об этом говорится в перехваченном ГУР МОУ разговоре оккупанта, который так же объясняет, почему им перестали платить за полученные ранения. По его словам, теперь в России классифицируют ранения для экономии средств. За тяжелые травмы можно получить 3 млн рублей, а за легкие - лишь до 60 тысяч рублей.

"Путин понял, что это большой отток бабок. Потому что люди начали подставляться специально. То ли руки себе стрелять, то ли ноги. То ли руки выставлять из окопов, когда минометный обстрел проходит и ехать с тремя мультами (миллионами)", - объяснил российский оккупант.

Он жалуется, что командиры лгут руководству и намеренно называют большее количество людей, чтобы присвоить средства.

"Вообще х... (непонятно) кому потом приходят эти деньги. Наступают небольшими группками по 20 человек, по 15 человек", - добавил россиянин.

Ранее в одном из недавних перехватов СБУ говорится, что оккупанты устраивают между собой пьяные перестрелки и продают технику. А в так называемой "ДНР" на войну мобилизовали 19-летнего парня со зрением минус семь.

Тем временем ВСУ уничтожили уже более 37 тысяч российских военных, которые пришли захватывать украинские земли.

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