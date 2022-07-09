Как белорусам будут начислять налог на квартиру 9.07.2022, 18:45

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Начали действовать нововведения.

С этого года налог на недвижимость будут платить все собственники квартир, даже если она у них одна. Соответствующие извещения владельцам придут по почте к 1 сентября.

Кто, когда и сколько должен заплатить, что делать тем, у кого в собственности и квартира, и коттедж, и как введение нового налога отразится на тех, кто арендует государственное жильё, рассказала vgr.by главный государственный налоговый инспектор отдела информационно-разъяснительной работы ИМНС РБ по Ленинскому району г. Гродно Ирина Шах.

Кто будет платить

Все физлица, которые являются собственниками или приняли по наследству жилые помещения в многоквартирных и (или) блокированных жилых домах.

Сколько нужно вносить

Размер налога зависит от площади квартиры и населённого пункта, в котором она находится. Сумма рассчитывается исходя из площади жилого помещения, умноженной на стоимость квадратного метра по Гродно (в 2022 году она составляет 680 рублей), ставку налога (это 0,1 %) и коэффициент к ставке (в нашем случае он равен 1).

Таким образом, владелец квартиры площадью 65 кв. м в год будет платить

680*65*0,1%*1 = 44,20 рубля.

Кроме того собственник может представить в налоговую заключение о независимой оценке рыночной стоимости своей квартиры в ценах на 1 января года, за который исчисляется налог на недвижимость. Документ должен быть составлен юрлицом или ИП, которые вправе заниматься оценочной деятельностью. В этом случае налог рассчитают исходя из этой оценки.

Важно: год постройки дома, в котором находится квартира, на сумму налога не влияет.

В собственности и квартира, и коттедж за городом…

Любое капитальное строение на территории Беларуси (будь то дом, квартира в многоквартирном или блокированном доме, садовый домик, дача, гараж, иное здание, сооружение или машино-место), их части и доли, которые принадлежат физлицам либо перешли по наследству, облагаются налогом на недвижимость.

Соответственно, если у человека есть и квартира, и коттедж, налог будет начисляться по каждому объекту.

Квартира — одна, владельцев — несколько

Если квартира зарегистрирована в БТИ за несколькими физлицами с выделением доли собственности каждому владельцу, сумма налога делится между ними пропорционально доли собственности.

Например, если физлицу принадлежит ¼ доля квартиры, а налог на неё 42,40 рубля, ему нужно будет заплатить 10,60 рубля.

Как налог отразится на оплате приватизации

Если семья платит за приватизацию квартиры, это никак не влияет на начисление и оплату налога на недвижимость.

Надо ли платить налог за арендную квартиру

Арендное государственное жильё (квартира) не является собственностью физического лица, следовательно платить налог на него не нужно.

Если жильё предоставлено молодому специалисту на селе

Освобождаются от налога на недвижимость квартиры и дома, расположенные на селе и принадлежащие физическим лицам, которые зарегистрированы там же и работают в местных организациях сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, учреждениях образования и социальной защиты.

Таким образом, при выполнении всех перечисленных условий молодые специалисты будут иметь льготу по налогу на недвижимость.

Кого освободят от налога

Не нужно платить налог на недвижимость, если собственники квартир — это…

— пенсионеры (достигли общеустановленного пенсионного возраста или имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста),

— инвалиды I и II группы,

— несовершеннолетние дети,

— признанные недееспособными,

— военнослужащие срочной военной службы,

— физлица, проходящие альтернативную службу,

— участники Великой Отечественной войны и иные лица, имеющие право на льготное налогообложение в соответствии с Законом РБ «О ветеранах».

При этом рассчитывать на льготу при наличии оснований можно только по одному жилому помещению. Если у физлица в собственности несколько квартир, она предоставляется по той из них, по которой налог больше, а если он одинаковый, то по той, что была приобретена раньше других.

Можно ли уменьшить сумму

Сумма налога на недвижимость не может быть уменьшена. Он только не начисляется физлицам, имеющим право на льготы в соответствии с Налоговым кодексом.

Как платить в этом году

Сейчас собственники квартир вносят авансовый платёж — 50 процентов от начисленной суммы налога. Сделать это нужно до 15 ноября этого года. Вторую половину необходимо оплатить до 15 ноября 2023 года.

Соответствующие извещения владельцы жилых помещений получат до 1 сентября этого года, а на доплату налога — до 1 сентября следующего года. Их направят по почте на бумажном носителе или в электронном виде (если человек зарегистрировал «Личный кабинет плательщика»). Если извещение не пришло, нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации либо по месту жительства.

Налог можно оплатить через интернет-банкинг, в том числе через электронный сервис «Личный кабинет физического лица», инфокиоск или в отделении банка или почты.

Что будет, если не заплатить

За каждый день просрочки начисляется пеня и предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Сумма налога будет взыскана в принудительном порядке.

Таким образом, должникам, помимо налога, пени и штрафа, придётся заплатить ещё и нотариальный тариф.

Если владелец за границей, а в квартире живут другие

Налог на недвижимость платят все собственники квартиры, независимо от того, кто в ней живёт. Это касается и тех владельцев, которые находятся за границей.

Если налог не оплачен, собственнику начислят пеню за каждый день просрочки и штраф.

Кроме того, налоговый орган может обратиться с заявлением в суд о принятии мер по обеспечению взыскания налога в виде временного ограничения выезда из Беларуси до исполнения обязательств.

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