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В воскресенье днем в Беларуси будет до +25°С

  • 9.07.2022, 18:58
В воскресенье днем в Беларуси будет до +25°С

Прогноз погоды на несколько ближайших дней.

10 июля скажется влияние неустойчивой прохладной воздушной массы балтийского происхождения. Облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

Ночью местами, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах страны возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +18..+25°С.

11 июля ночью сохранится влияние неустойчивой воздушной массы, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с юга Европейской России. Преимущественно облачно. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики ожидаются сильные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +17..+22°С.

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