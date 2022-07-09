В воскресенье днем в Беларуси будет до +25°С 9.07.2022, 18:58

Прогноз погоды на несколько ближайших дней.

10 июля скажется влияние неустойчивой прохладной воздушной массы балтийского происхождения. Облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

Ночью местами, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах страны возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +18..+25°С.

11 июля ночью сохранится влияние неустойчивой воздушной массы, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с юга Европейской России. Преимущественно облачно. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики ожидаются сильные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +17..+22°С.