Россияне провалили попытки продвижения к Харькову и Славянску 9.07.2022, 19:12

Сводка Генштаба ВСУ.

Полномасштабная война России против украинского народа продолжается уже 136-ой день. Войска РФ пытались продвинуться на Харьковском и Славянском направлениях. Их планы завершились провалом. Об этом сообщает в сводке Генштаба ВСУ.

Оперативная информация по состоянию на 18:00 9 июля 2022-ого года относительно российского вторжения:

На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений не наблюдается. ВСУ активизировали применение комплексов радиоэлектронной борьбы для препятствованию вражеской разведке.

На Северском направлении россияне задействовали авиацию для удара неподалеку Владимировки Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты пытаются приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка - Дементьевка. Украинские воины отбросили оккупантов на ранее занятые позиции.

На Славянском направлении враг активизировал работу артиллерии. При этом были попытки штурма противника в направлениях Долгенькое - Краснополье, Пасека - Долина, которые отбили украинские воины. Враг отступил.

На Донецком направлении российские военные пытаются приблизиться к линии соприкосновения населенных пунктов и обстреливают позиции бойцов ВСУ. Также захватчики совершили безуспешную попытку штурмовых действий на направлении Золотаревка - Верхнекаменское. Метким огнем украинские воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаревки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает постоянные обстрелы позиций украинских военных. При этом штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая - Авдеевка. Успеха не имеет, с потерями отошел.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на обороне занятых позиций.

"Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Русскому командованию все труднее пополнять подразделения, несут потери в развязанной им бессмысленной войне", - подчеркнули в Генштабе.

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