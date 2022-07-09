Украинский разведчик рассказал о поразительных преимуществах Bayraktar 3 9.07.2022, 19:14

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Беспилотники могут возвращаться на базу даже со значительными повреждениями.

Украинские защитники восхищаются качеством разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar TB2 и тем, как они умеют "держать" удар. Об этом рассказал один из операторов Bayraktar TB2, старший офицер военной разведки Украины с позывным "Одесса" в интервью изданию The Times (перевод — unian.net).

По его словам, почти все полетные системы беспилотника продублированы, поэтому он может вернуться, даже несмотря на значительные повреждения.

По его словам, однажды российский комплекс С-300 обнаружил его Bayraktar TB2 вблизи Запорожской АЭС:

"Я увидел пуск и взрыв ракеты поблизости и потерял связь. Мы очень расстроились, потому что думали, что потеряли дрон. Но через несколько часов беспилотник каким-то чудом вернулся и совершил аварийную посадку на аэродроме – он был поврежден, но "выжил". Более того, этот беспилотник потом отремонтировали и он "сделал гораздо больше хорошей работы".

Также известен случай, когда в Bayraktar TB2 ракетой "воздух-воздух" попал российский самолет – беспилотник продолжил полет, однако оператор был вынужден прервать миссию. Несмотря на это БПЛА смог вернуться на базу, пусть и со значительными повреждениями.

Bayraktar TB2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа.

Беспилотник может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления – до 150 километров.

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