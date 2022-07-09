Как сейчас работают белорусские магазины с товарами IKEA и что дальше? 9.07.2022, 19:21

Уход IKEA из России повлиял и на белорусов.

Несмотря на то, что в Беларуси нет магазинов IKEA, товары знаменитого мебельного бренда всегда можно было приобрести через посредников, которые закупались в России. Цены были выше тех, что представлены в официальных магазинах, но это лучше, чем ничего. IKEA объявила об уходе с рынка России, поэтому устроила огромную распродажу товаров. Realt узнал, как сейчас работают белорусские интернет-магазины с товарами IKEA и рассматривают ли они другие рынки?

Уход IKEA из России повлиял и на белорусов. В нашей стране нет официальных магазинов сети, но есть производства, которые изготавливали комплектующие для гиганта. Этими заводами владеет литовский концерн VMG Group. В начале лета он объявил, что останавливает все производственные процессы в Беларуси, а рабочих отправили в простои. Что делать с активами литовцы пока не решили, но без работы могут остаться тысячи человек. Только на самом крупном предприятии в Могилеве числится больше полутора тысяч человек. Есть также завод в Борисове и недостроенная фабрика в Витебске. Напомним, что концерн планировал возвести и картонную фабрику в Светлогорске.

Товары IKEA были доступны для белорусов благодаря предпринимателям, которые привозили мебель из российских магазинов.

В поисковике выбивает несколько сайтов, которые торгуют товарами известного бренда. Некоторые позиции могут привезти даже в этот же день. Важно отметить, что большинство ИП предоставляют гарантию на товары — все в лучшем виде, только цена выше. Например, популярный квадратный придиванный столик на одном белорусском сайте стоит 79 рублей, когда на литовском — 12,99 евро (около 36 рублей).

Сайт aikea.by принимает заказы до 11 июля. Доставить товары обещают 25 июля. Принимать заявки от белорусов компания планирует все то время, пока будет идти распродажа в России.

— Нет никакой конкретики по отгрузке и наличию, так как в России лег сайт лег. Но пока длится распродажа, мы будем работать с Россией, — рассказывает Дмитрий, представитель сервиса aikea.by. — Как альтернативу рассматриваем и другие страны — Польшу, Литву, но понимаем, что это сильно скажется на стоимости. Возможно, относительно того, какой сейчас курс российского рубля, по цене выйдет все тоже самое. Однако, процесс усложняет и растоможка. Со сменой рынка могут возникнуть вопросы и с гарантией на товары.

После новости о том, что IKEA уходит с российского рынка, спрос на ряд товаров у белорусов вырос, сервис распродавал все, что было у них в наличии.

— Звонили даже россияне, хотели приобрести мебель через нас. Интересуют сейчас сезонные позиции. Всегда большим спросом пользуются детские товары.

На сервисе ikea24.by есть ряд товаров в наличии и со скидкой. Светильник напольный Lersta продается за 129 рублей вместо 160 рублей. Такой же в Литве стоит 14,99 евро (почти 42 рубля)

— До конца августа все белорусские сервисы будут работать. Думаю, что какие-то товары сможем достать на распродаже. Дальше все будут переориентироваться на что-то другое, — поясняет Андрей, представитель компании ikea24.by. — Сейчас мы столкнулись с дорогим российским рублем, поэтому для белорусов товары сильно подорожали. Возможно, цена повлияла на отсутствие такого ажиотажа, как в России.

Андрей не рассматривает работу с магазинами в других странах. Говорит, что возить в таких больших объемах уже не получится из-за растаможивания: «либо мало, либо товары станут очень дорогими».

— Ждать чуда не приходится. Когда свои магазины и заводы IKEA продаст, наверное, это будет другая мебель. Пока спрос на новый бренд сформируется, пройдет много времени, поэтому ставки на успех никто не делает. Увы, но от нас ничего не зависит.

Андрей вспоминает, что после того, как IKEA объявила о приостановки деятельности в России, большой интерес на товары шведской компании был только в первый день. Постепенно спрос начал угасать, а в мае и июне белорусы особо не делали заказы.

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